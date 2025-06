Zeus Tous: “Me he vuelto muy exigente en el amor”

Corren tiempos felices para Zeus Tous, el hijo de Sara Montiel. A la salida de su nuevo single, “Dos extraños”, se une el estreno del documental “Super Sara” y la inauguración en la academia de Cine de la exposición “Súper Sara: la mujer bajo los focos”, dos homenajes a su madre, la icónica actriz fallecida hace doce años en Madrid.

¿Qué mensaje lanza “Dos extraños”?

Es una canción que fusiona el pop latino con la bachata y el trap. Es un tema romántico ideal para ser bailado este verano en todas las discotecas y pistas de baile.

Narra la historia de como dos personas que se acaban de conocer por las calles de Madrid se dan cuenta de que no solo comparten una atracción del uno por el otro, sino también las vivencias de lo que sufrieron ambos en relaciones anteriores. Y se unen para curar las cicatrices del pasado.

Los homenajes a su madre sirven para que conozcan las nuevas generaciones a una artista maravillosa…

Sí, mi madre era una gran artista y una persona excepcional. Tanto mi hermana como yo la echamos muchísimo de menos. Y estamos orgullosos de que se le dediquen estos homenajes. Ella se lo merece todo.

Ha reconocido que de joven era “un bala perdida” y que ella enderezaba su camino.

Es verdad, siempre estaba pendiente de mí y me animaba a que estudiara para tener un futuro mejor.

Soy consciente de que estaba muy feliz con su faceta de cantante. Me lo confesó en una ocasión.

Me apoyaba y estaba convencida de que mi faceta musical me iba a traer el éxito.

Sigue soltero y sin pareja…

Quizá sea porque estoy volcado en mi profesión y me he vuelto muy exigente en el amor. Pero espero que algún día aparezca en mi vida una persona que me haga feliz.

¿Y ser padre?

Sinceramente, eso es algo que ahora mismo no entra en mis planes. Pero no lo descarto si en el futuro alcanzo una estabilidad sentimental y profesional.

Su hermana Thais está desaparecida.

Ya sabe que no le gusta ser personaje público, y hay que respetarla. Pero está orgullosa de estos homenajes a nuestra madre.

¿Cree que ser hijo de Sara Montiel le ha perjudicado más que ayudado en su carrera artística?

Es cierto que me está costando mucho ganarme un puesto en mi profesión, pero también siento que la gente me respeta y aprecia mi música.

¿Reprochó a su madre su matrimonio con el cubano Tony Hernández?

Solamente le digo que las personas tienen derecho a equivocarse en el amor...

El día de la presentación del documental hablo de la presunta relación sentimental entre Sara y el rey Juan Carlos.

Ya dije que mi madre me confesó que no hubo nada más que una buena amistad. Y yo la creo.