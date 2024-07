Zeus Tous vuelve a la música con una canción dedicada a sus exparejas: "Es un canto a la libertad, porque después de la tempestad viene la calma"

Este segundo semestre del año se presenta con muchas novedades para Zeus Tous, la primera, la salida al mercado de su nuevo single, "Mi ex para siempre", que, según el hijo de la desaparecida Sara Montiel, "cumple el requisito de todos mis temas, porque siempre saco canciones de amor, muy románticas, y ahora me apetecía aderezarlas con un tributo a las personas que nos hemos separado en alguna ocasión de una pareja, sintiendo la liberación de haber roto, porque no quedaba más remedio que hacerlo. En este sentido, canto a la libertad, porque tras la tempestad viene la calma".

- Pero hasta el desamor lleva su proceso de aceptación…

- Es verdad que, al principio, es como una tempestad, pero llega un momento en el que recuperas la calma. Y mi canción es una especie de himno a este después.

- ¿Dedicado en especial a su última ex, Susana Bianca?

- No específicamente. Además, ¿quién le ha dicho que no he podido tener otra pareja en estos últimos meses? Blanca y yo rompimos en enero y ya estamos en julio.

- Aboga por celebrar las rupturas… Es un tanto extraño.

- Bueno, muchas veces hay que celebrar que la separación es para bien. Cuando en una pareja surgen las tensiones lo mejor es tomar caminos separados.

- ¿Mantiene una relación cordial con Susana?

- Aunque bien es verdad que hubo mucho cariño, actualmente no tenemos relación. Y en estos momentos estoy muy centrado en mi carrera musical, que este año me llevará por distintas ciudades españolas y, posteriormente por México.

- ¿Con quién le gustaría hacer un dueto?

- Con Pablo Alborán o Pastora Soler. Sería un sueño hecho realidad.

- ¿Cómo recuerda a su madre, Sara Montiel?

- La tengo en mente todos los días y la recuerdo con un cariño inmenso.