El lado más personal de Álex Márquez: el día que casi deja el motociclismo, su actual pareja y más

Esta semana, Antena 3 se prepara para cerrar el mes de noviembre con una nueva tanda de entrevistas en 'El Hormiguero'. Cocineros de alto prestigio, alguna que otra estrella de la música y, cómo no, un as del motociclismo. Efectivamente, Pablo Motos recibirá esta noche a Álex Márquez, subcampeón del mundo de MotoGP.

La plata le ha sabido como un verdadero triunfo al de Cervera, puesto que este año, la persona encargada de arrebatarle el primer puesto ha sido su propio hermano, el también piloto Marc Márquez. Dos semanas después de que el primogénito de la familia se sentara en plató, ahora ha llegado el turno del benjamín de la familia. Aprovechando esta visita, hemos querido saber un poco más acerca del lado personal de Álex Márquez, y aquí te contamos todo lo que sabemos.

Pudo no haber seguido disfrutando de su vocación

Aunque actualmente sea el segundo mejor piloto a nivel mundial, lo cierto es que el de Lleida pasó por una etapa de verdadera incertidumbre, tal y como llegó a explicarle a Josep Pedrerol en una entrevista. "Estuve tres años con Honda. Era 2022, estábamos en Alemania, a mitad de temporada, y no tenía equipo para 2023. Me quedaba sin sitio en MotoGP", confesó,

Tras reflexionar y escuchar a su entorno más íntimo, el piloto decidió tomarse con más calma la cuestión. "De golpe se abrió la puerta de Gresini, que es donde estoy ahora. Me daba igual el salario y las condiciones, me daba igual todo, solo quería esa moto", añadió, demostrando que el destino quiso colaborar y ayudarle en sus sueños.

Un cariño incondicional por los animales

Igual de queridos por su hermano mayor, Márquez guarda un sitio especial en su corazón para sus dos perros, Stich y Shira. Ambos su debilidad, ambos son la alegría del hogar, aunque Álex ha llegado a bromear en la forma en la que Marc y él los perciben. "Los perros son míos. Los llevo al veterinario, les doy de comer. Marc los usa para Instagram", ha llegado a comentar en tono jocoso.

Felizmente enamorado

En el plano personal, Álex Márquez atraviesa una etapa estable y positiva. El piloto mantiene actualmente una relación con Gabriela Guzmán, con quien compartió el pasado año un viaje a Suiza para disfrutar de los mercadillos navideños, una escapada que ambos reflejaron en sus redes sociales. "Una semana con mi alma gemela", escribió entonces Márquez.

Guzmán, por su parte, desarrolla su labor profesional en el departamento de Marketing del Atlético de Madrid y mantiene también una presencia activa en Instagram.