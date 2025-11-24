Mayte García, ex de Cañizares, y el dolor que enseña el perder a un hijo

Esta semana se ha hablado mucho sobre la felicidad que rodea a Santiago Cañizares, tras el duro revés que le asestó la vida con la muerte de su hijo. Y es que acaba de casarse con su novia y ha presumido de idílico mágico día para sorpresa de todos. El próximo mes de marzo se cumplen 8 años de la muerte de su hijo Santi, un golpe del que nunca se repondrá. Aun así, sus padres continúan apostando por la vida y sumando hitos, siempre con la mirada fijada en el cielo y sintiéndose protegidos por su pequeño ángel. De esto ha hablado ahora su madre, Mayte García, en el plató de ‘El tiempo justo’.

La exmujer de Cañizares se ha sentado a hablar con Joaquín Prat. La percha de su invitación al programa es la reciente ceremonia nupcial protagonizada por el futbolista. Su ex se alegra mucho de que haya rehecho su vida y haya dado el feliz paso de contraer de nuevo matrimonio. Le desea lo mejor. Pero ha centrado gran parte de su entrevista a dar una lección de vida. El que ella aprendió de la mano de su hijo, cuando tuvo que despedirse prematuramente de él. Su testimonio es desgarrador.

Mayte García y el dolor de la pérdida de un hijo

Tras hablar sobre la boda de su exmarido, Joaquín Prat se ha interesado por conocer cómo se encuentra su entrevistada tras la muerte de su hijo Santi, el primogénito del matrimonio. Su hijo tuvo que batallar contra un cáncer durante muchos años, pero finalmente falleció cuando tenía tan solo cinco años en marzo de 2018. Desde entonces ha lidiado con todas las etapas del duelo y se ha hecho fuerte, aunque convive con el dolor y la ausencia constantemente. Aun así, ahora se ve con fuerzas para ayudar a otros a salir a flote tras la muerte traumática de un ser querido, “para transmitir y apoyar a quienes estén pasando por lo mismo”.

“Primero trabajé mucho conmigo misma, porque mis hijas habían perdido a un hermano, no podían perder a una madre también. Era empezar una nueva vida teniendo muy presente a Santi en nuestra vida”, confesaba. “Lo trabajo mucho internamente y forjé mucho la comunicación con mis hijas, a diario, para tratar de que entendieran lo que había pasado y lo que mamá quería que pasara, que era empezar una nueva vida teniendo a su hermano muy presente, que siempre quedara su legado y eso lo estamos consiguiendo”, explica.

Entiende que “al final es una retroalimentación. Si mi entorno está feliz, yo consigo ser feliz. He aprendido a vivir en conciencia y valorar absolutamente todo. En vez de taparme con la manta e irme con mi hijo, aquí estoy”, sentencia. “Sabía que el final iba a llegar y mi miedo era el día después. Empezó todo mi proceso de transformación”. Mayte García ha rescatado importantes lecciones de vida de lo que le ha sucedido: “No vivir desde el rencor y vivir desde el amor. Así es como vivo yo. Mi hijo vino a enseñarle esa lección de vida”, comparte.

Otra fue cuando creyó que iba a sanar, pero fue un espejismo: “Al final se recuperó del 90% pero no pudo ser. Ya nos lo avisaron, pero si él se aferró a la vida, ¿cómo no iba a aferrarme yo con él? Para mí un día más es un día menos para encontrarme con él”. Por eso Mayte afronta la vida tal y como le llega, sin resistirse al cambio, que es lo que más dolor provoca al fin de cuentas. Por ello acepta la felicidad de Cañizares como la suya propia: “Si él está feliz, yo también, y así mis hijas y toda la familia”, sentencia.