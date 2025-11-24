Inés Hernand le escribe una romántica carta de amor a su marido Guille

Inés Hernandestá ganando cada vez más popularidad y su rostro es más común para el público. Esto hace también que sea creciente el interés de todos por conocer más detalles sobre su intimidad. Ella no suele muy dada a compartir lo que sucede en lo más privado de su vida, aunque en ocasiones comparte perlas que son muy bien acogidas entre sus fans. Así ha sucedido ahora, que está de celebración y esto le lleva a gritar a los cuatro vientos que está enamorada. El afortunado es su marido Guille, con el que comenzó a salir en noviembre de 2023.

Llevan dos años de relación y ya son marido y mujer. Cuando se encuentra a la persona indicada no hay tiempo que esperar, pues será para toda la vida. Eso es lo que entiende la presentadora, que ha querido dedicarle a su amado una emotiva carta abierta por su aniversario. Un escrito viral en su cuenta personal de Instagram, que viene acompañado de un carrusel de fotografías y vídeos que resumen estos 24 meses de historia de amor.

Inés Hernand se pone romántica con su marido

La presentadora del Benidorm Fest, quien también se alzó como ganadora de ‘MasterChef Celebrity 8’, es una mujer enamorada. Así se declara al mundo en un día muy especial señalado en su calendario personal. Y es que cumple dos años de relación con su compañero de vida, el hombre que le hace dibujar una sonrisa en su rostro. Una persona que le despierta tales sentimientos que ha querido plasmarlos en una carta que ha emocionado a propios y extraños. Quiere presumir de lo bonito que ha encontrado a su lado y por qué es la persona que ha elegido para que le acompañe el resto de sus días.

“Dos años junto a ti. Sin una lealtad ciega en lo normativo, haces que todo sea fácil, Guille”, comienza a dedicarle Ines Hernand a su marido, con el que se casó por sorpresa el pasado mes de abril en Las Vegas. “Me divierto muchísimo contigo, te admiro profundamente y hemos encontrado nuestro huequito sin pretensiones en un mundo ruidoso, líquido y veloz. Qué suertuditos, la verdad. Te quiero”, escribía la presentadora a su amado, con el que parece estar viviendo un cuento de hadas atípico. Así se muestra en las imágenes que acompañan a su dedicatoria de amor.