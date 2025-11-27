Amador Mohedano exige los derechos de autor de su hermana a Rocío Carrasco

Amador Mohedano ha pasado un año muy malo de salud, llegando a preocupar mucho a su familia y también al público. Ha ido encadenando reveses médicos que le llevaban al hospital y cuyos ingresos se vivían como tsunamis informativos. Se ha especulado incluso mucho sobre su estado y la aparición de fotografías en las que se evidenciaba un deterioro físico agudo hizo saltar todas las alarmas. Pero poco a poco ha ido tomando nota de lo que los médicos le decían, pues antes hacía oídos sordos y no seguía sus consejos. Así ha ido recuperando las fuerzas y el peso, hasta verse con suficiente energía como para volver a la carga.

Ha recuperado su lugar en los platós de televisión, como así agradeció en ‘De viernes’ a Mediaset que le hayan levantado el veto. Lo está aprovechando bien, pues ha concedido varias entrevistas cargando duro contra su sobrina, Rocío Carrasco, o su exmujer, Rosa Benito. También defendiendo a otros miembros de la familia como Rocío Flores, Gloria Camila o el clan Ortega ante la muerte de Michu. Pero este jueves reaparece con el dedo puesto en el detonador, dispuesto a declarar una nueva guerra.

Amador Mohedano exige los derechos de autor de su hermana

No está satisfecho con lo que Rocío Jurado le dejó en herencia. Siente que al haber sido su representante durante décadas debería ser el heredero universal de los derechos de autor de su hermana. Algo que la cantante consideró oportuno dejar tras su muerte a su hija Rocío Carrasco. Pero la elección de su sobrina le parece equivocada a Amador, como así ha expresado en su última entrevista a ‘JuanVlog’: “Si tú eres un borde con tu hermano o con tu hermana y tú le robas… tu hermana a ti no te deja una nave industrial de 1.600 metros en Madrid, ni te deja una finca en Chipiona, ni a mi hijo le deja una nave también al lado”.

Amador Mohedano De viernes

Reconoce que salió bien parado en el reparto de las propiedades de Rocío Jurado. Aun así, consideraba más apropiado tener él ciertos privilegios por haber trabajado a su lado durante media vida: “Porque los derechos de autor y los royalties y todo eso. Sí tener yo una cláusula por parte de mi hermana donde dijera que todo eso yo lo supervisara con mi sobrina, con la heredera universal. La Carrasco no ha visto, ni ha mirado, ni ha vivido, ni ha viajado ni nada. El que lo ha hecho he sido yo, el que ha peleado con las compañías de discos, con las multinacionales, el que ha elegido las fotos de todas las portadas y todo eso. Soy yo”.

Amador Mohedano no lo considera justo y dos décadas después alza la voz. Cree que Rocío Jurado debería haber puesto una cláusula que le reconociese su esfuerzo y, de paso, hacerle heredero de los derechos de autor y royalties. No a su hija Rocío Carrasco: “Se podía haber puesto heredera universal mi hija, pero en esto de los derechos del disco, fotos y material mío, supervisado por mi hermano Amador”. Dicho esto, termina cargando contra el museo en honor a su hermana, que gestiona su sobrina. Dice no ver nunca a nadie allí visitándolo: “Es una pena, eso la verdad es que es una pena. Con la ilusión que está hecho eso, que no me han dejado desarrollarlo del todo bien, pero ahora se caerá del poco uso”.