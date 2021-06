El hotel más exclusivo de Cádiz se llama SO/ Sotogrande

Sería el primero de la marca con presencia en territorio español, que ya ha dejado huella en Tailandia, Cuba, Rusia, Singapur, Nueva Zelanda, Alemania y Austria.

El grupo Accor ha escogido la urbanización de Sotogrande, el refugio de la élite en la Costa de la Luz, para construir su nuevo vanguardista hotel de diseño de cinco estrellas. Una zona privilegiada, muy cerca del puerto deportivo y de reconocidos campos de golf, tenis y pádel, en la que el clima es insuperable durante todo el año y la diversión está más que asegurada.

SO/ Sotogrande

SO/ Sotogrande cuenta con nada más y nada menos que 70.000 metros cuadrados de zonas verdes y jardines con vistas panorámicas al Mediterráneo, Gibraltar y la costa gaditana. Mientras que, en su interior, posee hasta 152 habitaciones y suites donde alojar a sus selectos huéspedes y brindarles unas vacaciones inolvidables.

SO/ Sotogrande

El hotel tiene la esencia del sur de la península bien impregnada, con un delicado toque añadido de estilo francés, que le aporta elegancia y alegría. Una combinación perfecta repleta de colores y es que, en esta ocasión, la cadena hotelera ha colaborado con la diseñadora de moda patria Dolores Cortés, conocida por sus trajes de baño estampados, siguiendo así su costumbre de vestir a cada uno sus hoteles repartidos por el mundo, por diseñadores de renombre (contó con Kenzo Takada para SO/ Mauritus, con Christian Lacroix, para SO/ Bangkok, Viktor&Rolf ha dejado parte de su arte en SO/ Berlin, y con Karl Lagerfeld en Singapur, por ejemplo).

SO/ Sotogrande

Y, para que la experiencia del huésped sea exquisita, SO/ ofrece, además de exclusivas suites, otros servicios como fantásticas zonas de ocio y relax compuestos por:

Bares y restaurantes

Siete bares y restaurantes en total, entre los que se encuentran El Cortijo, que ofrece lo mejor de la gastronomía andaluza, o MIXO Bar, para relajarse con un buen cóctel en la piscina.

SO/ Sotogrande

SO/ SPA y SO/ FIT

Aquí se concentra el Spa & Wellnes más novedoso de Sotogrande. El lugar perfecto en el que desconectar y dejarse mimar rodeado de jardines, brisa marina, multitud de tratamientos relajantes y centro de fitness para no romper la rutina de los clientes más exigentes, donde se podrá acceder durante todo el año.

SO/ Sotogrande

SO/ Ballroom

¿Vas a Cádiz por negocios o tienes que teletrabajar? Déjate sorprender por las instalaciones perfectamente equipadas y modernas que SO/ pone a tu disposición.

Un espacio para el networking que se convierte en sala de eventos y fiestas donde celebrar la vida.

SO/ Sotogrande

Solo media hora de camino hace falta para llegar desde el hotel a Marbella o a Puerto Banús.

Si buscas exclusividad, belleza y unas vacaciones insuperables, SO/ Sotogrande es el sitio.