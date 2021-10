Gente

La crónica de Amilibia

Ahora que ya sabemos que ZP no va a traicionar al menos a Borges, quizá sea el momento de preguntarse a quién no va a traicionar Él, y la lista queda reducida, casi, a Begoña Gómez, que todavía no ha logrado encontrar ni tan siquiera una pelo moreno de Jacinda Ardern, primera ministra neozelandesa, en la chaqueta presidencial. Claro: las antípodas quedan un poco lejos. Sánchez es gran especialista en madurar fidelidades profundas que le acompañen hasta el fondo del barranco, pero luego suma gloriosos caídos por el sanchismo y por España mientras Él se mantiene firme, impasible el ademán.

Está todo en el “Manual de resistencia”. La mano que acaricia la espalda en el abrazo es la misma que empuja al vacío. Ya dijo Iván Redondo que “la política es el arte de lo que no se ve”, pero luego saltan las evidencias. “Sólo los idiotas creen que los de su bando son los buenos”, explica Pérez Reverte, y Él no es idiota. Gracias a París Match, ahora sabemos que el Rey en el exilio goza de buena salud, está bronceado y lo que más echa en falta es la comida. También que tiene un amigo que le envía jamón serrano a Abu Dhabi. Y ahí nace mi sospecha: ¿es Pedro Sánchez quien le envía jamón pata negra para que no ponga sus reales pinreles en España? ¿Le envía también huevos rotos de Lucio y percebes gordos de Las Coruñesas?

Porque con el volcán, la factura de la luz, los Presupuestos, la inflación, la renovación del CGPJ, la Mesa con Pere Aragonès, etc., el presi cree que ya tiene suficientes problemas y le reza todas las noches a la Virgen de la Moncloa (la Virgen de la Alegría es exclusiva de Tamara Falcó) pidiendo que no le envíe una invasión alienígena, un exhorto del Papa Francisco para que le acompañe a México a cantarle a López Obrador “Perdóname” en plan Dúo Dinámico, o una huelga feminista por falta de chips para el “Satisfyer”. La vuelta del Emérito traería problemas, y la Puigdemont, no digamos. ¿Qué le estará enviando el presi a Puchi para que se quede en Waterloo o incluso a los indepes de Cerdeña de habla catalana para que lo adopten? Otra sospecha.