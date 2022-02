Jaime de los Santos: “La política necesita más sensibilidad”

A ver…, cómo digo esto. Mmm… ¿Querrá casarse conmigo? Es inteligente, sensible, triunfador, guapo de infartar y escribe como los ángeles. Ah, y vota al PP, que eso, a mi madre, señora como Dios manda, digo yo que le compensaría si me caso con un señor. También siempre puedo decirle que, en su primera novela, «Si te digo que lo hice», nuestro invitado de hoy respira con voz femenina. Una novela de un lirismo que eriza la piel como su canción favorita de Dalida, la cantante franco italiana de la soledad. De eso va su relato. Y de la búsqueda de la luz en una época de oscuridades y del frío que hace en los márgenes de los caminos y de la vida cuando hay que nadar contracorriente... Por eso, se dedica a la política, para arreglar las cosas. Porque se me olvidaba, Jaime de los Santos también es un idealista.

¿Los primeras novelas son como la primera colonia, chispas?

Ha sido mucho más que un sueño: un reto y un viaje inolvidable.

Descríbame «Si te digo que lo hice».

Es la historia de Elvira, una mujer que, como tantas, sufrió la soledad de un tiempo que no quiso verla, que como a tantos otros «desheredados» la redujo a la nada. Escrita en primera persona, profundiza en las heridas de otras tantas a las que, simplemente, no les permitían ser libres. A esos hombres y mujeres que fueron desplazados a los márgenes por no casar con la falsa verdad establecida por una dictadura asfixiante.

Dicen que la felicidad, como la lluvia, no fotografía… ¿De ahí que usted prefiera los dramas emocionales, no?

Soy muy feliz. Mucho. Pero, me sentaba ante la pantalla del ordenador y solo me salía tragedia. Claro que la España de posguerra, el escenario principal de la novela, no tuvo casi luces y sí, mucha lluvia, hambre y dolor.

¿Encadenamos tormentas emocionales o sequías pertinaces?

Cualquier cosa menos sequía. Y las tormentas, las miro siempre con benevolencia.

¿El corazón es un cazador solitario?

Somos nosotros los cazadores, siempre: de emociones, de experiencias y de realidad. Y ahí reside la felicidad. También es cierto que, cuando sufro a mí lo que me duelen son las tripas.

Entrevista al escritor, historiador y senador, Jaime de los Santos. FOTO: Jesús G. Feria La Razon

¿La memoria endulza los recuerdos o es una hija de p...?

La memoria es necesaria. Pero lo que no se puede es recordar y, al tiempo, olvidar el contexto; juzgar el pasado con superioridad y sin fijar la atención. Siento mucha pena cuando se mira atrás y solo se condena, se juzga desde parámetros del hoy.

¿Para usted escribir es despertar al duende en las últimas habitaciones de la sangre, como Lorca?

Escribir te saca la verdad inmediata, del pensamiento ligero, te permite conocer y conocerte, probarte, soñar. Hay, además, cuestiones como la violencia machista o la lacra que representa la trata de seres humanos que me preocupan profundamente y, al escribir, he encontrado otra forma de denuncia.

Marilyn Monroe decía que era hija de Clark Gable. ¿Sus padres putativos quiénes son?

En clave diversa: Lorca y Zweig; Bette Davis y Chavela Vargas.

Su novela se articula como un gran monólogo. ¿Qué da más miedo: un silencio interminable o una conversación que no se agota?

Disfruto muchísimo del silencio, pero, miedo me da mucho más un silencio sin fin.

¿Su arte es fruto del instinto o es un coleccionista compulsivo de emociones?

Como en tantas otras cosas soy una especie de injerto… Como una nectarina… Y aunque soy un coleccionista de emociones, a la hora de escribir también me he dejado llevar muchas veces por el instinto.

¿La política y la cultura son dos mundos paralelos, perpendiculares, convexos, cóncavos…?

No sé lo que son. Sí sé lo que deben ser: complementarios. Solo con cultura se asegura la libertad. La cultura nos mejora, nos hace grandes. Y la política está obligada a poner a su disposición todos los recursos.

¿Por qué parece que el PP y los grandes nombres de la Cultura de este país nunca se cogen el teléfono?

Yo que soy del PP lo que hago es no esperar a que me llamen; casi siempre llamo yo. A todos y todas.

¿La política sería distinta si se le echaran más ovarios?

La política necesita responsabilidad, compromiso, empatía, valor y muchas horas. Necesita más mujeres y hombres sensibles.

En su novela, toma una voz femenina. ¿Los hombres para las emociones y/o sentimientos somos muy burros, no?

Burros fueron los que durante años nos educaron en la frialdad de los pechos sellados. Muchos hombres de hoy son víctimas de aquello.

Dígame el nombre de un político que, aunque no le votaría, físicamente le encuentra un puntito.

Jesús Celada. Portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid. ¡Un puntito y más!

No recuerdo qué estudios decían que el 10% de la población es LGTBIQ+, ¿por qué la política parece un coto privado de color?

No, ¡qué va! En todos los partidos hay grandes representantes del colectivo y todos son valiosos y valientes aunque discrepemos en algunas posiciones. Y en mi partido lo que hay es un gran respeto por todos sus afiliados, amen a quien amen.