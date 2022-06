Jonan Wiergo: este es el hombre más guapo según Gabriel Rufián

Aunque cuarentón, Gabriel Rufián se puede permitir pantalón pitillo sin parecer una aceituna con un par de palillos. Así, y con cocodrilo sobre la tetilla izquierda, los ojos chispeantes como faros y la sensibilidad hípster a flor de piel, ha recibido en su espacio de YouTube, La Fábrica, al influencer de moda, Jonan Wiergo. «Una de las voces más potentes y autorizadas del veganismo y animalismo», según el político. Que se sepa, al diputado republicano le pierden las alitas de pollo –recordemos aquello de «antes español que vegano»-, pero su invitado no es un activista más. «Es uno de los hombres más guapos que he conocido nunca», ha escrito en su cuenta de Twitter. «Últimamente me lo dice mucha gente y me sienta bastante bien. Será que estar feliz hace que se me vea más guapo y se proyecte más», confiesa convencido a LA RAZÓN este joven de 24 años con 575.000 seguidores en Instagram y un negocio cien por cien vegano con sede en Valencia. A pesar de que le sacó su lado más «foodie» y trató de convencerle del atractivo del veganismo, Rufián, erre que erre con la política y, con insolencia adolescente, le desplegó los fantasmas de su castillito troquelado: separatismo catalán, Rey Juan Carlos, Mariano Rajoy… La cara del influencer era de absoluta perplejidad. «Odio la política –nos revela– y siento que no tengo nada que aportar dentro de este tema de conversación. A pesar de la lata con el asunto político, admite que Rufián le pareció «un tío calmado y muy inteligente» aunque «para nada la política es lo que quiero en mi vida».

En esta nave industrial diáfana y con una hilera de ventanucas, el diputado catalán ha encontrado un espacio sin los tirones de oreja que recibe en el Congreso de los Diputados. Arrollado por la belleza de Jonan, se queda sin lírica y entre pregunta y pregunta se toma su tiempo para una mirada larga y pausada en la que se podría leer «eres tan guapo que se me olvidó lo que iba a decir». Hay sonrisas que paran el mundo y el influencer, referente gay, lo sabe. «Me gusta la popularidad –sigue contando a LA RAZÓN– y la llevo bien, pero es necesario dejar los pies en la tierra y tener claro qué quieres que transmita tu yo de redes sociales».

Referentes homosexuales

Es innegable su poder de seducción y esto hizo más distendida su conversación con Rufián. El éxito de Jonan es fulgurante y, por no tener, no tiene ni «haters». «O solo unos pocos». Empezó con 15 años en Twitter, con una cuenta que le sirvió de desahogo frente al bullying que estaba sufriendo en el instituto. «La gente se enganchó a mis tuits y empecé a subir una media de 8.000 seguidores por día. Me enfrenté a ello día tras día, pensando que todo lo que pasaba me haría más fuerte. Aunque no he sufrido episodios muy agresivos, mi manera de llevar todas esas relaciones tóxicas en el instituto fue siempre teniendo la mente positiva y pensando en el futuro». Le ayudó relatar sus vivencias en su libro «100 veces por segundo» y también el masivo recibimiento en Instagram y YouTube, si bien su gran trampolín fue la participación en el reality «Pekin Express», en 2016.

Es consciente de que la fama que dan las redes puede ser efímera. Por eso, el tiempo que le dejan sus campañas publicitarias lo dedica a la expansión de Guakame, el proyecto gastronómico que fundó en 2020 con su pareja Christian Tomás, también influencer y con un año más de antigüedad en esto del veganismo. También reconoce que, ahora que ha probado las mieles de la fama, su deseo es hacer más televisión. Se ha quitado miedos y complejos y después de su encuentro con Rufián lanza un órdago a nuestros dirigentes y a los futbolistas. «En política, igual que en el deporte y en la calle, hay muchos armarios por abrir. Hasta que no empecemos a tener referentes homosexuales/no binarios dentro de estos sectores, no lograremos avanzar. ¿Cómo puede ser que no hayan salido homosexuales dentro del fútbol? Me parece muy heavy que en 2022 sigamos con este miedo». Ahí lo deja.