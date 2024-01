El caso del muñeco apaleado y del padre que se negaba a serlo

LUNES

resaca de uvas ,champán y mantita. Así empieza mi 2024, como el de tantos españoles, comentarios aparte de los outfits de las campanadas, en las que ellas se congelan y ellos siempre van calentitos. Lo de guapos o guapas lo dejo al criterio de cada cual. Y lo de desnudarse o no, también. Hay personas a que le gusta desnudarse. Le gustaba a Boris, en las legendarias Crónicas Marcianas y a la Pedroche en cualquier parte. Bueno, supongo que es un síntoma de autoestima. Y está claro que genera interés, lo demuestran las audiencias. Lo de justificar la piel vista con mensajes sociales ya me chirría un poco más.

MARTES

Hoy todo el mundo habla del muñeco/piñata/Pedro Sánchez, apaleado en Ferraz. Patxi López pide “contundente rechazo” al PP. Y habla de ataques “contra la propia democracia” “contra el propio sistema”. Vayamos a la hemeroteca a buscar mensajes “contundentes” de Patxi en otras ocasiones. A saber: “Dirigentes del PSOE “guillotinaron “ a Rajoy y se tomaron una foto con “su cabeza”(2012); Sortu (Bildu) decapita una figura del rey delante de la sede del Gobierno Foral (2020); encapuchados de la CUP queman a un muñeco con la cara de Abascal y la bandera de España (2023); Los manifestantes queman un muñeco de Rajoy frente a la sede del PP catalán (2013); Cuelgan un muñeco que simulaba al rey horcado en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (2023); Iglesias ve “lógico” que el colectivo LGTBI ataque a CS (2019); golpean con un bate las figuras de Ayuso y Abascal en un acto LGTBI (2022;); un instituto en Eibar acoge el “tiro al facha” contra el Rey Juan Carlos y Abascal (2023); Máximo Pradera pide “sacar la macheta del carnicero para cortarle el cuello a Ayuso” (2021); apalean a un muñeco de mariano Rajoy en unas fiestas populares de Barcelona 2017… Hay muchos más. De Abascal, hasta con tiro en la nuca.¡Y ni media declaración de Patxi López ni contundente, ni no…! Mientras, Yolanda Diaz, tan conciliadora ella, pide “despenalizar el enaltecimiento del terrorismo y las injurias a la corona” y no ve delito de odio en el apaleamiento del muñeco Sánchez… Eso sí, cree que es una acción “absolutamente intolerable”. ¡Ay, Yolanda! Y Patxi, querido ¿los otros casos fueron delitos de odio como este para el que estudiáis vías penales? Y entonces, ¿no apoyaréis a Yolanda en su petición de despenalización…? Y Bolaños, Puente, Morant, Albares ¿esto os parece “terrible” y lo anterior no? María Jesús Montero ha apuntado que acciones como esta ocurren “cuando se da aire a la extrema derecha” Entonces, ¿los casos anteriores los perpetró la extrema derecha? ¡Váyanse todos al rincón de pensar!

MIERCOLES

Bertín en Hola “He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré”. ¡Pero si esto es más antiguo que el hilo negro! Sucede que antes, como no había pruebas de ADN los “señoros” se podían permitir eso de “no ser padres” si les daba la gana. Ahora la justicia determina lo contrario. Si un hombre no quiere ser padre tiene que tomar precauciones. Si no, será padre y el niño que venga hermano del resto de sus hijos, si los tiene. Y si solo cumple con la obligación económica (que esa es obligatoria), la vida le pasará factura. Bertín es alto, guapo, simpático, exitoso… Me cae genial. No soy fan de su música porque lo mío es más el rock, pero le reconozco el mérito hasta en ese campo; eso no es óbice para lo que ha dicho me parezca antiguo, feo, irresponsable y falto de valores. Y ya sumarlo al “echo de menos a Fabiola”… Hombre, Bertín, habértelo pensado todo antes, ¿no?

JUEVES

El caso Epstein vuelve a las portadas. En la desclasificación de los papeles aparecen nombres en clave como el de Clinton o Trump sin que se sepa la realidad de su participación o no en orgías con menores y todas esas cosas tan bonitas, pero parece probable que Michael Jackson y ¡Hawking! hubieran participado en ellas y lo del Príncipe Andrés, cada vez se acerca más a lo indiscutible. Veremos cómo evoluciona este caso repugnante en el que hay hasta 100 nombres de implicados. Entre ellos el de una mujer, que no todas son buenas: Ghislaine Maxwell, hija del magnate de la comunicación Robert Maxwell, declarada culpable de trata sexual de menores y sentenciada a 20 años de cárcel en 2022.

VIERNES

Y como mañana es día de reyes, de regalo, una buena noticia: Nadal reaparece en Brisbane y ya está en cuartos de final. Hagas lo que hagas, siempre serás el mejor, Rafa.