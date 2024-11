La crónica de Amilibia: "Ya está: el PSOE es como el PP"

Le pregunta la BBC por si el Gobierno español es realmente de izquierdas y Carlos Bardem dice: «Que un gobierno se diga de izquierdas no significa que sea de izquierdas». Ay, Carlos, que me asomo otra vez a la duda existencial y vivo sin vivir en mí. ¿Qué significa? ¿El Apolo de la Moncloa miente también en eso? ¿Ha cambiado de opinión? ¿Nos lleva engañando años y años? ¿Acaso su asociación con Bildu, ERC y Sumar no lo tiñen de rojo suficientemente? ¿Tiene que hacer el Camino con Enrique Santiago, líder de las esencias marxistas y de la JONS y padre espiritual de la Yoli? ¿Ha de perdonar al hijo pródigo Pablo Iglesias para que retorne a la casa del padre y reorganice el Frente Popular alrededor del Apolo, reconvertido ya en el Gladiator capaz de vencer en el fango a Aldama, Koldo y Ábalos juntos?

Bardem, rebelde porque el mundo lo hizo así, no se debe a la prudencia política que Hollywood exige a todo astro de su firmamento, como su hermano Javier, y añade sobre el PSOE: «Es un partido liberal con algunos toques de pretendida socialdemocracia». Obsérvese la sutileza de los términos «algunos toques» y «pretendida». Bardem arroja luz sobre la complejidad de los paralelismos políticos y me inspira una insensata conclusión: en el fondo. el PP es como el PSOE o el PSOE es como el PP: centrista, pactista, feminista, LGTBIQ+ y casi federalista.

Y si hay que ser un poco socialdemócrata, pues se es, que no pasa nada: en la casa del PP caben todos, como en la del PSOE. Y ambos, hábiles en la exculpación en todo caso o circunstancia.

Leo: «Si Sánchez quita a Cerdán, mal; si no le quita, también mal». Como Feijóo con Mazón. Vidas paralelas. O así.