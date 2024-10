La crónica de Amilibia: Feijóo en plan social y tal

Leo: "El PP lanza su modelo social a largo plazo por si Sánchez resiste tres años". Dirán Marisú y la Alegría que eso suena a impostura. No es que Feijóo sueñe con ser un día, oh milagro, un Apolo gallego, con una tableta como la de Andrés Velencoso. Va más lejos: sueña con atraer a los socialdemócratas desencantados, porque en el PP de goma caben todos. Leo también: "El PP atrae a la CEOE a la semana de cuatro días laborables y le pide generosidad". Parece que quisieran salvar a la Yoli de su declive transfigurándose en la vicetiple gallega sin necesidad de colocarse peluca rubia ni vestirse de Zara. Mientras la Yoli imita al Apolo en su lucha por la supervivencia política, Feijóo propone cosas que el Apolo desdeña: cree que la escalera social es ideal para escalar hasta el cielo de la Moncloa.

"No es un giro, sino una apuesta discursiva", cuentan desde Génova de su nuevo modelo. Pero los del dinero opinan que es irresponsable hablar de reducir la jornada laboral con un 14% de absentismo. Y a estas alturas de la película no saben si el gallego sube o baja la escalera con su nueva apuesta discursiva, dicen. El ala conservadora del PP, que le aplaude a la vez que recela, teme que su líder no pare de escalar hasta confundirse con el PSOE antañón, el viejo, el socialdemócrata, aquel de Felipe González y compañía, y que además a la hora de justificar la aproximación recurra al consabido "los enemigos de mi enemigo son mis amigos". Leo más: "Que el centroderecha esté hablando de estos giros no es un tema menor, es un cambio muy profundo".

Las lenguas viperinas del PP se hacen una maliciosa pregunta: ¿Eso lo ha dicho Feijóo o la mismísima Yoli? Una mariscada para el ganador.