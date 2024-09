El diario de Amilibia: Feijóo tocará las siete trompetas

Inger Enkvist, hispanista y pedagoga sueca, dice: «En España hay libros de texto que presentan un relato de buenos y malos». Es que esto, señora, es el Circo Americano: o estás con Búfalo Bill o con los apaches. Los malos son muy malos y de los buenos diremos aquello que advertía Pío Cabanillas, tan socarrón, en el Congreso: «A las trincheras, que vienen los nuestros». Llevamos siglos preguntándonos qué es España. Leo: «En una sola década, se han duplicado en España las bajas laborales por enfermedad, hasta alcanzar en 2024 a más de un millón de trabajadores». Eureka: España es, mayormente, un gran hospital. Pero leo más: «Feijóo se reivindica como freno contra una España bananera». Sí, en el circo tenemos también un Tarzán más guapo que Lex Barker e incluso varias Chitas que le aplauden cuando va de liana en liana en Falcon o por las cumbres de Andorra en bicicleta de montaña.

Digo yo que si los peperos se reúnen para hablar de cuponazo catalán, primero tienen que saber si es concierto, show, gala, bolo o un trampantojo de Él que al final puede liarse como un discurso de Marisú. Leo: «Illa reúne al ejecutivo en el Monasterio de Poblet para inspirarse en Josep Tarradellas». No sé si Feijóo y sus cuates lo harán en el Monasterio del Escorial para inspirarse en Felipe II o en el Monasterio de El Paular, por donde quizá aún deambule el fantasma de Luis Buñuel, que iba por allí a escribir guiones con Jean-Claude Carrière. Patxi López ha llamado al gallego «profeta del Apocalipsis». El hermeneuta Patxi ha descifrado el Libro Bíblico más difícil de interpretar y ha descubierto el secreto: Feijóo no es Santiago Apóstol, sino san Juan. Y que en la reunión o cónclave tocará las siete trompetas apocalípticas y no la gaita. A las trincheras, señora.