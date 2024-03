El diario de Amilibia: ¡Francina a los altares ya!

Leo: «Armengol se escuda en Ábalos: “Nos fiamos del Gobierno”». Una persona que dice que se fía del Gobierno y lo manifiesta públicamente y sin sonrojo, con la entereza de un paladín defendiendo la causa más noble que los cielos vieran, es digna de la consideración de arcángel, querubín o serafín. Francina Armengol quizá casa mejor en la categoría de serafines, que no tienen forma humana y se les representa, leo, en forma de bola de fuego con un rostro con tres pares de alas. Quizá el término bola no le plazca mucho, pero creo que la redondez queda compensada por las alas. Pero si además la persona en cuestión es, por su cargo y sus relaciones, muy cercana al citado Gobierno, o sea, que lo conoce bien, entonces esa persona es merecedora no ya de ser blindada por la sanchisfera, sino de que la Yoli vuele inmediatamente al Vaticano para solicitar su beatificación en vida, como ya ha apuntado el jefe Marhuenda.

Francina Armengol comparece en el Congreso. David Jar La Razón

Santa subita, Francina. Existe santa Francina de Amboage, mártir española del siglo III, conocida por su valentía en la defensa de la fe cristiana, una especie de Juana de Arco menos popular. No se le conoce patronazgo alguno. La beata Francina de los Països Catalans podría ser la patrona de las mascarillas mallorquinas, ahora casi tan populares como las ensaimadas, las esparteñas y las perlas Majorica. Algo así como la beata auxiliadora de todas las crisis pandémicas. Su escapulario sobre el pecho serviría como escudo espiritual ante todos los virus conocidos y los desconocidos por venir. Ahí es nada. Además, la cosa le cuadra a la perfección: Francina es licenciada en Farmacia.

En fin, ahora a esperar que la beatífica confianza de Francina en el Gobierno cale emocionalmente en la Fiscalía Europea que investiga su contrato con Koldo y Cía. Amén.