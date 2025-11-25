El diario de Amilibia: ¡Qué hinchada tienes, Apolo!

Díaz Ayuso, muy animada, se ha revestido de vestal guardiana del fuego sagrado pepero y alerta: «No sabemos qué escenario está preparando ahora Pedro Sánchez, pero nos tememos algo desquiciado de aquí a próximas fechas. Es su modus operandi». Desquiciado: exasperado, trastornado o fuera de sí. ¿Qué prepara el Apolo de la Moncloa en estos momentos de perturbación? Mis fuentes y chorros señalan varias opciones: 1) Iluminado por Trump y el asalto al Capitolio, asaltar el Tribunal Supremo con Óscar Puente disfrazado de QAnon Shaman, o sea, con la cara pintada (ganaría mucho), piel de bisonte y cuernos del mismo animal. 2) Lograr que el 22 de diciembre los niños de San Ildefonso canten a la vez el Gordo y el indulto al Fiscal General del Estado. 3) Acusar a los magistrados del TS de condenar a García Ortiz después de levitar ante la mano incorrupta de Santa Teresa que heredaron de Franco. 4) Tras reflexionar durante 40 días y sus 40 noches, pedir la excedencia y largarse a Cuba con la Bego.

Muchos altos cargos sanchistas, cerca también del desquiciamiento por ósmosis, acatan la sentencia, pero admiten que se están mordiendo la lengua. Doloroso trance: si la tensión se mantiene, quizá alcancemos la gloria de un Gobierno mudo. En la Moncloa no soplan vientos de rendición, antes monjas, como Rosalía. Dicen: «Los ataques al presidente, ya sea a través de su mujer, de su hermano o ahora con el fiscal general, lo único que hacen es reforzarlo». Más: «La utilización de la Justicia para hacer política ayuda a movilizar a nuestro electorado». O sea, que si por un casual condenaran a David Sánchez, Cerdán, Ábalos, Koldo, Leire Díez y la Bego, el sanchismo barrería por mayoría absoluta en las próximas elecciones. Ahí tienen ustedes una hinchada como Dios manda.