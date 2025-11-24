El diario de Amilibia: Dios es el padre de Ayuso

Dice Gabriel Rufián: "Hermano de Ayuso, 280.000 euros en comisiones. ¿Quién pilla? Pablo Casado. Novio de Ayuso: 350.000 euros en comisiones. ¿Quién pilla? El Fiscal General del Estado. El mensaje está claro: Ayuso no se toca". Me imagino que el portavoz de ERC utiliza el verbo pillar en el sentido de "pagar el pato". Ya puestos, se le ha olvidado la historia de las residencias de mayores (dicen que Ayuso servía a los viejos sopa envenenada cada noche, subrepticiamente), el ático que compró el novio de Ayuso, etc. La pista central del circo nacional se ha llenado de pulgares arriba o abajo para absolver o condenar al fiscal general del Estado, reconvertido en Espartaco o San Inocencio por el rojerío patrio.

Algunos hablan de un indulto del Gobierno. Otros cuentan que no será necesario: el Apolo de la Moncloa tiene fe ciega en Conde-Pumpido, presidente del TC, al que quizá acuda el condenado llevado a hombros por el Apolo y sus fieles. Como últimamente su fe ciega marra bastante, y por si acaso el TC no se considerara competente, tienen previsto recurrir al Tribunal de Justicia de la UE, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al Tribunal de la Haya y a la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Si todos ellos y algunos más fallaran en su contra, entonces llegará al circo el show más esperado, el Juicio de Dios medieval con todas sus pruebas: el hierro candente, la ordalía del agua o la apoteosis del combate que tantas veces hemos visto en las pelis. Las partes afectadas nombran a su campeón para luchar y se asume que el vencedor tiene la razón: Dios le ha guiado. Si en todas ellas resultara culpable el fiscal, entonces Rufián escribiría: "El mensaje está claro: Dios es el padre de Ayuso".