El diario de Amilibia: Si tú tocas a mi Bego, yo toco a tu Alberto

El circo está animado. Si tú tocas a mi Bego, yo toco a tu Alberto. Si tú tocas a mi Koldo, yo toco tu 11-M. Si tú tocas a mi Armengol, yo toco…Así hasta el infinito de los tocamientos obscenos. De tocar se trata. Lo ha dicho la propia Ayuso a modo de síntesis: «Ahora tocaba el novio». Y ha añadido en X una pieza clave: «La Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue directora general en el ministerio de Justicia de Zapatero». La Fiscalía de Madrid es la denunciante de su novio. Habrá que recordar ahora, una vez más, la entrevista de Él con Iñigo Alfonso en RNE: «¿Y la Fiscalía de quién depende?», pregunto Él, retóricamente, cuando hablaban de traer a Puchi ante la Justicia española. «Del Gobierno», musitó el periodista. «Pues ya está», remató Él.

Cuentan las lenguas viperinas que MAR, inspirado por Feijóo, está preparando un sistema de Control de Novios para proteger a Díaz Ayuso de futuras escaramuzas monclovitas. Controles a los aspirantes: 1) Constancia de no haber estado nunca en Waterloo negociando con Junts. 2) Firma de la LGTBIQ+ asegurando que no va por ahí. 3) Certificado de MeToo sobre inexistencia de abusos sexuales. 4) Informe de Tamara Falcó refrendando la devoción mariana del investigado. 5) Documento de la Asociación de Porteros de Puticlubs certificando desconocer al aspirante (firma de Koldo). 6) Aprobación por el Tribunal de Novios Idóneos, formado por Lara Dibildos, Mar Flores, Inés Sastre y Vicky Martín Berrocal. 7) Testimonio jurado de no haber participado jamás en la compra-venta de mascarillas en la pandemia. 8) Reconocimiento como limpio de sospechas por Hacienda.

Esto, de momento. ¿Se cansará Ayuso de comer tanta fruta?