La seria advertencia que ha recibido Sarkozy de un amigo expresidiario: "Cocínate tú mismo"

Empieza la cuenta atrás para la entrada en prisión de Nicolas Sarkozy. El 25 de septiembre, el expresidente francés fue declarado culpable por el Tribunal Penal de París y condenado a cinco años de prisión y a una multa de 100.000 euros por un delito de asociación ilícita en relación con la financiación irregular de su campaña presidencial de 2007 con dinero procedente del régimen libio de Muamar el Gadafi.

El 13 de octubre ha sido citado por la Fiscalía Nacional Financiera (FNF) para comunicarle las condiciones de su encarcelamiento, que se producirá sin esperar a la demanda de apelación que ha presentado. Se trataría del primer expresidente francés de la V República (desde 1958) que cumple una pena entre rejas.

Francia.- Sarkozy considera que su condena "viola todos los límites del Estado de derecho" Europa Press

Mientras, ha recibido el apoyo de numerosas figuras públicas y políticas, incluido el de su amigo Patrick Balkany. El exalcalde de Levallois-Perret, encarcelado en la prisión de Santé en 2019 por fraude fiscal, calificó su condena de "increíble" .

"No hay trato VIP"

Según el boletín Challenges, le ha dado algún consejo práctico al marido de Carla Bruni para sobrevivir en prisión. "Tienes que cocinarte tú mismo todo lo que puedas. Yo estaba en un estado de salud lamentable cuando me fui. No hay trato VIP; al contrario de lo que la gente cree, es un aislamiento total y la vida allí es muy difícil".

Sarkozy y Balkany se conocen desde hace más de cuarenta años. Su cercanía comenzó cuando el exmandatario y Balkany, ambos miembros del RPR (antes Les Républicains), fueron elegidos alcaldes de Neuilly-sur-Seine y Levallois-Perret al mismo tiempo. Siempre han demostrado su amistad, a pesar de sus respectivos reveses legales y vitales. En 2023, los Balkany estuvieron entre los familiares cercanos presentes en el funeral de Päl Sarkozy de Nagy Bocsa, padre de Sarkozy .

En 2019, cuando Patrick Balkany fue condenado a cuatro años de prisión por blanqueo de capitales agravado y fraude fiscal, el exjefe de Estado expresó a la prensa su tristeza: "Es un amigo de la infancia y me dio pena por él, me da pena por ella. Ciertamente, cuando la gente está en apuros no debemos abandonarla".

Su esposa, Isabelle Balkany, fue condenada a tres años de prisión, aunque no llegó a ingresar por motivos de salud. Tras sentirse mal y perder peso de una manera repentina en la prisión de Santé, su esposo fue liberado el 12 de febrero de 2020, tras cinco meses de encarcelamiento, y puesto bajo supervisión judicial.

Por su seguridad, Sarkozy podría ser recluido en una sección especial, denominada "vulnerable" , o en una unidad de aislamiento. En la región parisina, solo dos centros de detención preventiva cuentan con estas medidas: La Santé en París y Fleury-Mérogis, en Essonne.