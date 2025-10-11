Muere a los 96 años María Marcote, suegra de Amancio Ortega

La familia de Amancio Ortega y Flora Pérez despide este sábado a María Marcote López, que falleció a los 96 años en A Coruña el jueves rodeada del cariño de sus seres queridos.

Era madre de Flora Pérez, esposa de Amancio Ortega, y abuela de Marta Ortega. María nació en 1929 en Aranga y tuvo ocho hijos, varios de los cuales están vinculados profesionalmente a Inditex. Se caracterizó por su carácter discreto y su capacidad de trabajo. Igual que el resto del clan, siempre se mantuvo alejada del foco mediático.

Su esposo, Manuel Pérez Maceiras, abuelo materno de Marta Ortega y suegro del empresario, falleció en 2019 también a los 96 años. La familia Pérez Marcote ha sido siempre un pilar importante en la estructura familiar y empresarial alrededor del grupo Inditex. Manuel formó parte del consejo de administración de Inditex y mantuvo una excelente relación con su yerno.

Su velatorio ha tenido lugar en el tanatorio Albia, en el polígono de Agrela, y será despedida este sábado en una ceremonia en la parroquia de San Cristóbal das Viñas, antes de descansar en el cementerio local. Los mensajes de condolencia recibidos destacan el respeto y la admiración hacia la familia Ortega-Pérez.