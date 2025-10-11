Anabel Pantoja se plantea marcharse de España

Es una idea que le ronda por la mente desde hace tiempo, pero no es hasta ahora cuando la hace pública. Anabel Pantoja quiere seguir los pasos de su tita Isabel y marcharse fuera de España.

No precisamente al lado o al servicio de la tonadillera, sino con la intención de forjarse una nueva vida, alejada de los focos mediáticos y los paparazzi españoles. Su destino favorito sería Miami, donde vislumbra muchas posibilidades de desarrollar su carrera de influencer.

Pero su pareja sentimental, David, no lo tiene tan claro. Ella, sí: "Me encantaría irme fuera de España si pudiera. Miami me encanta, he estado muchas veces, pero es carísimo. Si me llevasen como presentadora o algo…" Eso sí, jamás volvería a trabajar en un programa relacionado con el mundo del corazón, aunque reconoce que hacerlo en "Sálvame" la enseñó a sufrir y a vivir.

¿Qué haría David?

El problema es si David se niega a abandonar nuestro país. ¿Dejará Anabel a su novio en España y se irá sola con la hija de ambos? La pequeña cumplirá un año el próximo 23 de noviembre.

David Rodríguez, su significativa felicitación a Anabel Pantoja tras pasar su cumpleaños separados Europa Press

Al padre de su hija lo que no le gusta de Anabel es que suele hurgarle en el contenido de su teléfono móvil. Ahora resulta que la pantojita chica es desconfiada y celosa, quizá por los rumores de infidelidades del pasado, y en cuanto sospecha que David la miente en algo, enseguida le coge el terminal y le revisa los mensajes.

Esa mala práctica les ha originado más de una disputa, discusiones que demuestran el sinsentido de lo ocurrido. Y la escasa confianza que Anabel tiene en el hombre que está a su lado.