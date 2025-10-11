Sale a la luz el último chequeo médico de Donald Trump: qué significa su edad cardíaca catorce años menor

El historial médico público de Donald Trump se ha convertido desde hace años en uno de los asuntos que más interés despierta. La Casa Blanca publica periódicamente informes de los que se desprende que el presidente estadounidense goza de una estupenda salud. No se aprecia ningún achaque en él que le impida ejercer sus funciones.

Todo bajo control

En abril de 2025, su médico oficial, Sean P. Barbarella, informó que el expresidente tiene un estilo de vida activo y que sus condiciones como colesterol alto, diverticulosis, alergias estacionales y cataratas están bien controladas. El informe indicó que Trump tuvo una excelente puntuación en pruebas cognitivas y que no presenta deterioro cognitivo.

US President Donald Trump announces a drug pricing deal during a press conference in the Oval Office SHAWN THEW / POOL Agencia EFE

En julio se le diagnosticó una enfermedad venosa crónica, que causa hinchazón en las piernas y hematomas en las manos, atribuida a la aspirina que toma para prevención cardiovascular. Es una afección común en personas mayores y no afecta gravemente su salud general.

El último informe, esta misma semana, confirma que, tras un examen médico realizado en Walter Reed, su edad "edad cardiaca" es aproximadamente catorce años menor que su edad cronológica. Goza de un buen funcionamiento cardiovascular, pulmonar, neurológico y físico en general.

No obstante, hay dudas sobre la transparencia de sus informes médicos. Harold Bornstein, su anterior doctor, reconoció que Trump dictó personalmente en 2015 el texto exagerado que aseguraba que era la persona más sana jamás electa para la presidencia.

US President Donald J. Trump has semiannual physical SHAWN THEW / POOL Agencia EFE

Este último chequeo se realizó en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. A sus 79 años. Además, Trump ha recibido la vacuna contra la gripe y una dosis de refuerzo contra la covid-19, lo que significa que está en condiciones óptimas para realizar viajes internacionales, como su próximo desplazamiento a Egipto para actuar como mediador en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

Brecha de edad

Lo que está causando revuelo es la edad cardíaca que le diagnosticaron, aproximadamente catorce años menor que su edad cronológica. Este concepto médico indica la edad real del corazón y las arterias de una persona, en función de su estado de salud cardiovascular. Es diferente a la edad cronológica o biológica. Mide la rigidez, elasticidad y función de las arterias, así como el riesgo que tiene el corazón de sufrir enfermedades cardiovasculares como infartos o accidentes cerebrovasculares.

En la edad cardiaca de una persona influyen los hábitos de vida, como alimentación, ejercicio o tabaquismo, y también algunas condiciones médicas, como hipertensión, colesterol o diabetes. Generalmente, se usa como herramienta para motivar hábitos saludables.