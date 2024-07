Quién es Victoria Starmer: la mujer de Keir Stamer, del Partido Laboralista, y aspirante a primera dama británica

Millones de británicos han sido convocados a las urnas este 4 de julio para unas elecciones que ya parecen tener un claro vencedor. Todas las encuestas prevén la victoria de Keir Starmer, el candidato laborista que podría poner fin a 14 años de mandato tory que han dado como resultado el Brexit o la devaluación de la libra esterlina frente al dólar.

Starmer se presenta como una especie de salvador capaz de poner orden en un país que pasó por tiempos mejores, y no llega solo, sino acompañado de un ángel rojo que aspira a convertirse en la nueva primera dama británica. Su mujer, Victoria Starmer -en cuyas últimas apariciones públicas se ha decantado por el carmín laborista para pintar sus atuendos- ha dado la cara en los últimos días de campaña tras una etapa en la que se ha caracterizado por su discreción y posición en un segundo plano.

A diferencia de otras esposas de primeros ministros que aceptaron de buen grado la exposición que conllevaba el cargo de sus maridos, como Carrie Johnson -mujer de Boris Johnson- o Chery Blair -cónyuge de Tony Blair-, Victoria no acostumbra a hablar con la prensa y de los últimos comentarios de Starmer no parece que se sienta cómoda haciéndolo. "No creo que la haga pasar por eso...", respondió el líder progresista cuando "The Sunday Mirror" le preguntó si ella le presentaría en su discurso tras las elecciones.

Britain Election Starmer ASSOCIATED PRESS Agencia AP

De hecho, los pocos detalles que se conocen sobre la que podría relevar a Akshata Murthy -la esposa de Rishi Sunak- en su rol de "first lady" son gracias a su marido.

Se conocieron hace cerca de treinta años gracias a la profesión que compartían, la abogacía. Trabajan juntos en un caso y ella se encargó de preparar toda la documentación. Tuvieron que pasar varios contactos telefónicos hasta que llegó el encuentro real, una primera cita en el pub Lord Stanley de Camden Park Road. Varios años después, en 2007, pasaron por el altar y se juraron amor eterno, una promesa de la que nacieron sus dos hijos, un chico y una chica, de 13 y 11 años respectivamente.

Los cuatro viven en una casa de 1,7 millones de libras en Cadmen Town, uno de los barrios más cotizados y vanguardistas de Londres -el Malasaña de la capital británica-, aunque es posible que dentro de poco tengan que hacer las maletas y acostumbrarse a los vecinos de Downing Street. Su estilo de vida se amolda a las convicciones judías, la confesión de Victoria -polaca de nacimiento- y en la que están educando a sus hijos.

Labour Party leader Sir Keir Starmer votes during local elections in London NEIL HALL Agencia EFE

Dejando a un lado la atípica agenda que conlleva ser el candidato a primer ministro, Starmer asegura que su vida familiar no se distingue mucho a la del resto de ciudadanos británicos. Su casa se convierte los viernes por la tarde en un punto de encuentro al que también acuden los parientes de su esposa, una tradición que intentan respetar por muy apretado que venga el calendario. "Se trata simplemente de estar con la familia. Se trata de ser un poco más disciplinados, de estar en casa con nuestros hijos, que crecen muy deprisa, y la familia", comentó el laborista a "Jewish Chronicle". Una lección que todos aprendieron trágicamente a principios de 2020, cuando la madre de Victoria falleció víctima de un accidente de tráfico. "Ha sido muy duro para mi esposa y su familia. Han sido unos días muy difíciles para nosotros. Me gustaría dar las gracias a los numerosos compañeros que han demostrado una amabilidad y un apoyo increíbles, y al NHS (Sistema Nacional de Salud), que ha sido increíble en lo que ha estado haciendo".

Precisamente, el refuerzo del NHS ha sido uno de los puntos clave de la campaña de Starmer, un asunto con el que Victoria está muy familiarizada porque desde hace años trabaja en el departamento de Salud Laboral del ente público. Si su marido alcanza la -otra- victoria, sus planes pasan por mantener su puesto de trabajo y rutinas dentro de lo que le sea posible. Los focos, para él.