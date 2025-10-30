Rosa Benito, tajante sobre Amador Mohedano tras su entrevista: "Estoy en otro punto de mi vida"

Amador Mohedano se sentó el pasado viernes en "¡De Viernes!" y concedió su primera entrevista en televisión después de meses alejado de los focos por un delicado bache de salud. Según desveló el hermano de Rocío Jurado, "mientras que he estado con este problema de salud, Rosa no me ha llamado. Sabía de mi por mis hijos". Además, confesó que Rosa le tiene prohibido hablar de ella.

La reacción de Rosa Benito

Tras la entrevista de Amador Mohedano, Rosa Benito ha reaparecido ante las cámaras junto a Rosario Mohedano. Allí, la televisiva ha sido preguntada sobre las declaraciones de su exmarido sobre ella.

Aunque ha reconocido que no vio la entrevista porque estaba con Valeria Ros en el show "Doctor amor", Rosa Benito ha dejado claro que está en "otro momento de su vida y entonces no vale la pena porque quiero vivir lo que estoy viviendo ahora, que es muy bonito y estoy muy feliz. Creo que me lo merezco, ya era hora". Con firmeza, la madre de Chayo se ha reafirmado en su postura respecto a Amador Mohedano.

Rosario Mohedano, sobre la entrevista de su padre, ha optado por no pronunciarse públicamente: "Lo que tuve que decirle a mi padre ya se lo dije y no lo voy a hacer público".

Pasado pisado

Rosa Benito ya dejó muy claro en febrero de este año durante una entrevista en "¡De Viernes!" que Amador es pasado. "Tenemos que avanzar, desde 2013 estoy separada", sentenció la televisiva. "Si volviera a nacer, tendría todo igual. Mismo marido también, yo hasta 'Supervivientes' era muy feliz", confesó Benito. Aún así, no quiere "hablar más de este señor, que solamente es ya el padre de mis hijos".