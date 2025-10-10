“Me rompe el corazón”: David Henrie revela por qué se perdió la boda de Selena Gómez

David Henrie explicó en el programa Zach Sang Showlos motivos por los que no pudo estar presente en la boda de Selena Gómez y Benny Blanco, celebrada el pasado 27 de septiembre en California. El actor, de 36 años, contó que tuvo que ausentarse debido a un compromiso profesional fuera del estado, lo que impidió su regreso a tiempo. “Desafortunadamente, no pude ir. Lo intenté por todos los medios, pero fue imposible. Me rompe el corazón”, declaró.

El intérprete, conocido por dar vida a Justin Russo, el hermano del personaje de Gómez en la serie de Disney, había expresado semanas antes su entusiasmo por el enlace y aseguró que solo se lo perdería por motivos de fuerza mayor. Finalmente, la agenda laboral lo obligó a faltar al evento, aunque confesó que mantuvo conversaciones con su esposa, Maria Cahill, sobre la planificación de la boda y los preparativos de la ceremonia.

Antes del enlace, Henriecompartió con los novios un consejo que recibió antes de su propio matrimonio en 2017. “Alguien me dijo: ‘Toma la mano de tu esposa, mira a tu alrededor y guárdalo en la memoria’. Hasta hoy, ese momento es mi recuerdo más claro de mi boda”, explicó. “Le transmití eso a Selena: que se tomaran un minuto para asimilar el día, porque todo sucede muy rápido y todos querrán llamar su atención”.

Reencuentro del elenco y mensajes tras la boda

Aunque Henrie no pudo asistir, varios compañeros de Los magos de Waverly Place sí estuvieron presentes en la celebración. Entre ellos se encontraban los actores que interpretaron a los padres televisivos de Gomez, Maria Canals-Barrera y David DeLuise, además de Jennifer Stone, quien dio vida a Harper Finkle. Las tres figuras compartieron mensajes de cariño y recuerdos del evento en redes sociales.

En una publicación posterior a la boda, DeLuise envió un emotivo mensaje a la pareja: “Fue un día perfecto, lleno de amor y alegría. Me siento muy feliz de haber visto a mi ‘hija de mentira’ comenzar una nueva aventura con un hombre maravilloso. Espero que algún día también sea un abuelo de mentira”.

La boda de Selena Gómez y Benny Blanco reunió a amigos cercanos y antiguos compañeros de su etapa en Disney Channel, en una ceremonia íntima que marcó, según sus allegados, “un nuevo comienzo” en la vida personal de la cantante.