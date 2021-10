El polémico gesto de Carlota Corredera al escuchar el nombre de Antonio David

Gente

Ya ha pasado más de medio año desde que Antonio David Flores fue despedido de ‘Sálvame’ en pleno directo, tras la emisión del primer episodio de la serie documental de Rocío Carrasco, en la que lo acusó directamente de haberla maltratado física y psicológicamente durante y tras su relación. El cese del malagueño desencadenó una gran polémica y terminó con La fábrica de la tele en los tribunales, que fue condenada a pagar más 80.000 euros al ex guardia civil tras considerar que la rescisión de su contrato fue nula “por vulneración de su derecho al honor”.

Aunque el marido de Olga Moreno ya no forma parte del equipo de colaboradores de ‘Sálvame’, su nombre sale a relucir de vez en cuando por alguno de los tertulianos que un día fueron sus compañeros. Hoy ha sido Belén Esteban quien ha hecho alusión al malagueño, comparándolo con Rafa Mora. “Pareces Antonio David, que hablaba por encima para no dejarnos acabar”, ha señalado la princesa del pueblo, recriminando al valenciano que no respetara su turno de palabra. En cuanto Carlota Corredera ha escuchado su nombre, no ha podido evitar exclamar un grito de sorpresa y se ha santiguado, como si fuera algo maligno que quisiera mantener lejos de ella.

Antonio David Flores en 'Sálvame' FOTO: Mediaset

Lo cierto es que, desde que se estrenó la serie documental de Rocío Carrasco, Carlota Corredera nunca ha disimulado su animadversión hacia Antonio David Flores. La presentadora de ‘Sálvame’ se ha convertido en una de las mayores defensoras de la hija de ‘la más grande’ y, por ende, se ha mostrado de lo más crítica con el que fuera colaborador de ‘Sálvame’.