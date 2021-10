Carlota Corredera por fin se sincera sobre el juicio de Antonio David: “No tengo miedo”

Gente

Declaraciones

El pasado 23 de septiembre se publicó que La fábrica de la tele había sido condenada a pagar más de 80.000 euros a Antonio David por despedir a Antonio David Flores de ‘Sálvame’ ante los ojos de millones de espectadores. La magistrada consideró “nulo” su cese “por vulneración de su derecho al honor”, y entre la audiencia se ha despertado cierta indignación ante el silencio del magacín de Telecinco. El programa no se ha pronunciado sobre esta sentencia, aunque sí lo ha hecho una de sus presentadoras. Carlota Corredera por fin ha hablado alto y claro sobre el proceso judicial que la productora para la que trabaja afronta contra el ex guardia civil.

Como siempre, Carlota Corredera atendió amablemente a los medios de comunicación que la esperaban en el estreno en Madrid del musical ‘Tina’. Allí, la presentadora de ‘Sálvame’ dejó claro que estaba muy tranquila ante la sentencia que ha dado la victoria a Antonio David Flores. “Tengo miedo al sufrimiento de mi gente, pero no tengo miedo a nada más. Yo estoy preparada siempre para todo, pero desde luego nunca he amenazado a nadie y, hasta donde yo sé, no he cometido ningún delito”, declaró la de Vigo.

Carlota Corredera acude a declarar en los Juzgados de lo Social (Madrid) FOTO: UAT GTRES

Además, Carlota Corredera dejó claro que confía en el sistema legal y que, de momento, no tiene constancia de que Antonio David haya emprendido acciones contra ella. “La Justicia está ahí para hacer su trabajo, yo hago el mío y nada, yo estoy tranquila y no me ha llegado ninguna demanda. Yo solo asistí de testigo al juicio que tenía por su despido y ya está”, aclaró la presentadora de ‘Sálvame’.

Uña y carne

Por otra parte, Carlota Corredera también ha explicado cómo está Rocío Carrasco ante el inminente estreno de la segunda parte de la serie documental, que promete ser incluso más polémica que la primera: “Hablo con ella habitualmente y creo que está bien y con ganas. Ha dado un paso tan bestial y tan importante que ahora ya no se puede hacer otra cosa que avanzar, creo que ella tiene ganas de avanzar y creo que más allá de la exposición tan grande que ha sido contarlo y ser referente involuntario, lo que ha hecho es valiente y muy importante por las mujeres de este país”.

Fidel Albiac, Carlota Corredera y Rocío Carrasco cenando juntos en un restaurante FOTO: África Cuevas La cosa está muy negra

Lo cierto es que a Carlota Corredera y a Rocío Carrasco les une una buena amistad, más allá de su relación laboral. De hecho, han sido vistas cenando junto a Fidel Albiac en más de una ocasión, haciendo así buena muestra de la complicidad que han formado tras trabajar juntas en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.