La verdadera razón por la que Lydia Bosch se ausentó de ‘Tu cara me suena’: “Un problema muy grave de salud”

‘Tu cara me suena’ estrenó ayer una nueva entrega en la que diferentes rostros conocidos del país, como Loles León, Agoney o Los Morancos se disputan la victoria imitando a cantantes y otros artistas. Lydia Bosch tendría que haber estado entre ellos, pero la actriz se ausentó de la última gala. El presentador, Manel Fuentes, se limitó a explicar que no podía estar presente “por motivos personales” (con guiño a la serie en la que ella participó en 2005), y desde su agencia de representación tampoco dieron más detalles. Ha sido la propia modelo la que ha tenido que explicar qué ha pasado a raíz de la preocupación que se ha extendido entre sus fans.

“Buen día a todos. Hoy es el día de la Gala 5 de ‘Tu cara me suena’ y no voy estar en ella. Como se está especulando sobre el motivo, os lo cuento”, ha comenzado diciendo a través de su cuenta oficial de Instagram. “La razón de mi ausencia en el programa de hoy fue motivada por un problema muy grave de salud por el que pasó mi madre de forma inesperada”, ha continuado narrando Lydia Bosch ante sus más de 260.000 seguidores en la citada red social.

Aunque la actriz y modelo no ha querido especificar cuál era ese “problema muy grave de salud” por el que ha pasado su madre, sí ha querido llamar a la calma asegurando que ya es agua pasada. “Afortunadamente se ha resuelto con éxito gracias a la operación que le realizaron anteayer. No ha podido estar en mejores manos”, ha declarado Lydia Bosch, antes de dar las gracias a la productora de ‘Tu cara me suena’, entre otros “por habérmelo facilitado todo al máximo, apoyándome en todo momento desde el minuto cero. No tendré vida para agradecéroslo”.

Así las cosas, y por fortuna para los fans de Bosch, parece que la actriz sí podrá estar presente en la próxima gala de ‘Tu cara me suena’ para deleitar a todos con su actuación e imitación.