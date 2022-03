María Teresa Campos, entre lágrimas, reconoce su mayor tormento

No quiere escuchar la palabra jubilación, ni se resigna a seguir en casa sin hacer nada. Lleva el periodismo en la sangre y sufre en silencio su ostracismo. Incluso le molesta que su hija Terelu le recomiende públicamente que se haga a la idea de la retirada.

María Teresa Campos quiere volver como sea a la televisión, aunque fuera para una despedida honrosa. Empieza a comprender que no tiene que ser al frente de un programa, es consciente de que eso es casi un imposible, pero el otro día se le saltaron las lágrimas en el nuevo programa de Anne Igartiburu de Telemadrid haciendo una angustiosa petición: “Necesito trabajar, no quiero seguir en mi casa sentada. Ya no pido un programa, sino una colaboración que me haga feliz. No quiero ponerme a llorar, pero es injusto que no haya un sitio para mí. Me gusta tener cosas pero… a lo mejor ya he tenido demasiadas cosas”.

Anne Igartiburu junto a María Teresa Campos en '10 momentos' FOTO: telemadrid telemadrid

Teresa despareció del mundo de la televisión tras presentar una sola entrega del programa ‘La Campos móvil’, de Telecinco, en la que entrevistó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Desde entonces, el silencio mediático.

Dentro de unos días, veremos a María Teresa Campos charlando con Bertín Osborne en el programa que el presentador conduce en la “cadena amiga”. Y dicen que se abre en canal.