Así le comunicó José Luis Losa a su hija el fallecimiento de su mujer: “Se ha muerto tu madre, pero se ha ido mi vida”

El fallecimiento de José Luis Losa ha dejado a todo el mundo conmocionado. El cuerpo sin vida del ganador de ‘Supervivientes 2017′ era encontrado ayer en su domicilio, tan solo tres meses después del fallecimiento de su mujer Inma, a causa de un infarto provocado por la diabetes que padecía.

Las cámaras del programa se han desplazado hasta Munera, en Albacete, para estar presentes en el último adiós del participante de ‘Masterchef’. Luisa, la madre de José Luis, ha entrado en directo en ‘Viva la vida’ para agradecer a todo el equipo las muestras de respeto y de cariño que le han dedicado a su hijo.

Toda la familia está completamente devastada tras la inesperada pérdida de José Luis, pero, en especial, sus dos hijos. Los jóvenes han tenido que lamentar la pérdida de sus dos progenitores en un periodo muy breve de tiempo y están absolutamente destrozados. Luisa, su madre, está aún asimilando la triste noticia. “Nos ha afectado tantísimo, que no me lo creo”, confesaba al programa de televisión.

José Luis Losa FOTO: Gtres

“Era un trabajador nato. Buena persona, amigo de sus amigos. Perdió a su mujer y no pudo con ello. No hacía más que decir que estaba muy solos. Estamos destrozados, nos ha dado un palo… Estamos destrozados”, le decía la madre de José Luis a Emma García. Luisa ha sacado fuerzas de donde no tenía para dedicarles unas bonitas palabras al programa de Mediaset por el cariño y el respeto que estaban recibiendo por parte de ellos.

Su hija, Inmaculada Losa, también ha entrado en el programa para darles también las gracias. La intervención de la joven ha emocionado a todo el plató por el amor con el que hablaba de sus dos padres. A pesar de estar rota de dolor, los ha recordado emocionada y convencida de que están juntos otra vez de nuevo. “La muerte de mi madre fue muy dolorosa pero esto no nos lo imaginábamos”, ha declarado acongojada. Inmaculada se queda con los buenos momentos que ha vivido con sus progenitores y se siente afortunada de haberlos tenido como padres, recordándolos con muchísimo cariño. José Luis se desvivió por su familia y por sus hijos pero no pudo superar el dolor de la pérdida de su gran amor, Inma.