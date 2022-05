José Luis Losa se negó a seguir viviendo al no superar la muerte de su mujer: “Pensaba que sin Inma ya no era nadie”

España se ha quedado paralizada desde que este mismo sábado salía a la luz la noticia de la muerte de José Luis Losa, concursante de ‘MasterChef’ y ganador de ‘Supervivientes 2017′, a los 47 años de edad. El albaceteño era encontrado muerto en su domicilio de Munera (Albacete), tan solo tres meses después del fallecimiento de su mujer debido a un infarto provocado por la diabetes que padecía.

José Luis Losa e Inma, su mujer FOTO: Gtres

Unas horas después de este trágico final, el cual ha dejado totalmente consternados a los seres queridos de ambos, Iván González, conocido rostro del universo Telecinco y compañero del ya fallecido en ‘Supervivientes’ ha afirmado que mantuvo una conversación con él unos días antes de su muerte: “La pena le ha podido. A mí me dio a entender que se sentía solo y me dijo que nos viésemos. Lo veía triste pero también con ganas...No me esperaba esto y me duele por sus hijos. Él sin su mujer pensaba que ya no era nadie”.

José Luis Losa, ganador de 'Supervivientes 2017' FOTO: G3 GTRES

Hace justamente un mes, José Luis acudía al programa ‘Sálvame’ para contar el calvario que estaba atravesando tras la pérdida de la mujer de su vida “Ella llevaba una vida muy sana, ha sido un palazo que no nos esperábaos. Estuvo un día en la UCI y, pese a que estamos con el covid, me dejaron estar con ella”, deslizó. Totalmente roto y sin poder contener las lágrimas durante su presencia en plató, José Luis Losa narró con detalle el infierno que esta triste realidad le estaba provocando: “La vida es muy dura, cuando llego a casa me hundo entero, y hasta huelo su ropa”, declaró. Pese a la ayuda de sus familiares, amigos, conocidos, incluso especialistas, el que fuese ganador de ‘Supervivientes 2017′ ha tomó la decisión de no continuar adelante.

Compañeros de su edición y varios rostros del mundo de la crónica social como Alba Carrillo o Gloria Camila no han dudado en rendirle su particular homenaje público para darle el último adiós.