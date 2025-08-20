Rosa Benito reacciona al impactante cambio físico de Amador Mohedano y desvela si está ilusionada de nuevo: "Estoy enamorada de la vida"

Amador Mohedano continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país por su cambio físico, haciendo saltar todas las alarmas sobre su estado de salud. Fue a raíz de unas fotografía que compartió Rosario Mohedano en Instagram cuando todas las miradas se pusieron en el hermano de Rocío Jurado, que continúa recuperándose de su último ingreso hospitalario a finales del mes de julio.

La reacción de Rosa Benito

Su exmujer, Rosa Benito, ha reaparecido ante las cámaras y ha sido preguntada por el asunto. La que fue ganadora de "Supervivientes" en 2011 ha optado por guardar silencio sobre el impactante cambio físico de Amador, al igual que hizo durante el ingreso hospitalario del padre de sus hijos, optando por el silencio.

El impactante cambio físico de Amador Mohedano Mediaset

Rosa Benito también ha sido noticia esta semana a raíz de publicar un enigmático mensaje en redes en el que dejaba entrever que podría estar ilusionada de nuevo en el amor. Sobre su actual situación sentimental, aunque no ha querido confirmar ni desmentir esta información, no ha podido evitar sonreír al ser preguntada por la Prensa. "Estoy súper bien. Enamorada de la vida", ha expresado la televisiva.

Amador aclara su estado de salud

"Mi hija hace una foto y con toda la buena intención, parece ser, lo ha puesto en las redes sociales y bueno por ahí viene el escándalo, pero que yo estoy bien. Aquí todavía hay mucho tío en este cuerpo, como dice la canción de la Jurado. Después de que me dieran el alta, he tenido un problema con la circulación, porque se me hincharon los pies de una forma que parecía las paras de elefante y claro, yo tengo un tratamiento, unos medicamentos que me los tomo todos los días seis pastillas", comenzó explicando Amador en "Vamos a ver" tras el revuelo. "Lo que pasa que lo que peor tengo es que me tengo que ir recuperando y la voz, que posiblemente hoy la tenga un poco mejor, luego más tarde se me pone… porque me tomo mi gazpachito fresquito y eso, a lo mejor me afecta un poquito a la hora de que pierdo un poquito de fuerza. Se ve que me rozaron una cuerda vocal con las gomas cuando me las metieron y me ha estado molestando estos días atrás, pero yo voy bien, estoy bien. Me he quedado más delgado, yo lo sé, estoy como cuando vine de la isla", zanjó sobre su estado de salud.