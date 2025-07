Carlo Costanzia padre saca las garras por Alejandra Rubio en una desgarradora carta

Alejandra Rubio no logra encontrar su sitio como personaje público. Ha vendido exclusivas en revistas, retransmite su vida con Carlo Costanzia a través de las redes sociales y opina sobre todo y entra en cualquier polémica en su papel de colaboradora. Aun así, reclama su derecho a ser anónima y mantener su intimidad alejada de la atención del público. Al menos sí cuando llegan críticas por lo que ella misma muestra o cuando las reacciones no son las esperadas. Así sucedió con su viaje a Turín con motivo del cumpleaños de su cuñado Pietro, a quien felicitó a las puertas de la prisión en la que cumple 12 años y 6 meses por intento de asesinato.

Un turbio asunto que mantiene a la familia Costanzia hundida y preocupada. No solo por Pietro, sino también por Rocco, condenado a 8 años y 10 meses por el mismo delito, por colaborar con su hermano mayor. En medio de todo esto y después de que Carlo superase sus propios problemas con la justicia, el padre de las tres criaturas con serios líos penitenciarios se ha pronunciado. Lo ha hecho a través de una sincera carta abierta a la que su nuera, Alejandra Rubio, no ha dudado en responder a ojos de todos. La polémica sigue creciendo.

Pietro, Carlo y Rocco Costanzia Redes sociales

Carlo Costanzia padre, arropado por su nuera

Alejandra Rubio ha llevado muy mal esta polémica: “Yo siento, yo lloro, yo vivo, no me considero una persona altiva, ni soberbia, simplemente una chica de 25 años que no es perfecta y que tiene una coraza demasiado grande”. No es la única que está mal y que utiliza las redes sociales para desahogarse y buscar el consuelo popular. También lo ha hecho su suegro, que ha querido salir en defensa no solo de sus hijos, sino también de su nuera al ver que ha sido injustamente criticada por tener un bonito gesto con su hijo mediano, condenado por tan macabra circunstancia tras amputarle una pierna a otro joven a machetazos.

“El vídeo publicado por Alejandra no era ciertamente un vídeo de celebración, como muchos han querido interpretar, sino simplemente una expresión de apoyo y cercanía a un familiar que ya lleva año y medio pagando por su error”, detalla Carlo Costanzia padre en su carta abierta. El agradece a la novia de su hijo que haya estado a su lado y haya tenido un gesto público tan potente, aunque tan criticado: “Ella quiso expresar su cercanía al hermano del padre de su hijo. Para mí es un honor que tenga el valor de expresar estos sentimientos en un contexto tan difícil, mucho lo evitarían. Lo doy gracias de corazón”.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Mediaset

Carlo Costanzia no está en su mejor momento como padre y es que no puede justificar el delito por el que han sido condenados sus hijos: “Por desgracia, en la vida, los errores y el sufrimiento forman parte de la vida y cuando le ocurre a una persona muy cercana o querida, tiene la obligación moral de estar siempre presente. Amar a un hijo, o a un ser querido, no significa justificar los posibles errores, pero no es por eso por lo que hay que abandonarlo, sobre todo cuando sabes que no es una mala persona”.

Es por eso que Carlo Costanzia se despide dando contexto al vídeo de su hijo y Alejandra Rubio, justificando su reivindicación por la condena ejemplarizante que dicen que han recibido Pietro y Rocco: “No hay nada que celebrar, expresamos solo apoyo y amor incondicional a un miembro de nuestra familia. Pietro es el primero que ya está pagando por sus errores y será para toda su vida. Una triste historia en la que mi hijo se equivocó al querer hacer justicia por su cuenta, agrediendo a un delincuente, pero nunca fue con la intención de matarlo”, recalca de nuevo. “Nadie justifica lo que hizo, hay que asumir las consecuencias, siempre que la pena sea justa y se base en la verdad de los hechos y por eso se luchará. Por desgracia, la tragedia permanecerá, para el chivo y para todos”.

Ante estas palabras de Carlo Costanzia padre, Alejandra Rubio ha querido devolverle el gesto de defenderla públicamente: “Gracias por sacar la cara por mí y por todo lo que haces por todos nosotros, te queremos muchísimo. Ni las críticas, ni absolutamente nada van a hacernos daño, siempre la familia unida”, sentenciaba. Los Costanzia, aunque separados por rejas, siguen unidos, luchando para que se haga justicia que, en su caso, pasaría por rebajar la condena de Pietro y Rocco por su violenta agresión a otro joven en Turín.