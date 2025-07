José María Almoguera encaja un nuevo feo de Alejandra Rubio: guerra entre primos

La relación entre los hijos de Terelu Campos y Carmen Borrego no es tan buena como se desea dejar ver. Aunque nieguen un conflicto, lo cierto es que hacen vidas paralelas y muy poco se mezclan. Alejandra Rubio ha dado a luz y se centra en su hijo, así como en su pareja, Carlo Costanzia, apoyándole en sus propios problemas familiares con sus hermanos en prisión y sus padres en constante y eterno pie de guerra. Por su parte, su primo, José María Almoguera, se queja de que no hay minutos en sus días para verse, un mensaje o una llamada.

Almoguera entendió el gesto de su prima con Pietro Costanzia, acudiendo el día de su cumpleaños a las puertas de la cárcel de Turín a gritarle felicidades. Pero le extraña que tenga tiempo para irse de viaje a Italia, para el fin de semana siguiente marcharse a Alicante, cuando él aún no conoce a su hijo, pese a vivir a minutos de distancia en coche: “Lo único que no entiendo es que siempre tiene mucho tiempo para algunos, pero luego muy poco para otros”, dejaba caer a modo de pullita, para después lanzar una petición a la desesperada.

Alejandra Rubio Telecinco

Alejandra Rubio contesta a la petición de su primo

El hijo de Carmen Borrego no quiere más conflictos de los que ya arrastra. Es por eso que quiere matizar muy bien sus palabras para no enfadar a su prima, pues lo único que desea es recuperar la relación perdida, que con el tiempo se ha ido desgastando y la distancia acrecentándose. “Se está prolongando mucho, estoy deseando conocerle y bueno, cuando se pueda pues será. Yo, aunque no tenga una fecha libre, lo cambio”, prometía, buscando un nexo de unión con ella, con la esperanza de que no se tome a mal su regañina pública y obtenga el resultado contrario y se agrave aún más su frágil situación.

Este martes Alejandra Rubio ha recogido el testigo y ha respondido a su primo a su “llamada de atención”. Durante su última aparición pública, la hija de Terelu Campos se ha enfrentado a la petición de José María Almoguera. No le apetecía mucho tratar el tema, rehuía a las preguntas sobre esta cuestión, dejando claro que “yo no tengo ningún problema, ¿vale?”. Echa balones fuera y no termina por confirmar si ella también desea hacer un hueco en su agenda para reencontrar con su primo, como así ha sentenciado él que es su deseo.

En privado no hay relación y José María Almoguera probó por darle un tirón de orejas a su prima en público. No parece que haya surtido efecto y es que Alejandra Rubio quiere permanecer ajena a lo que diga y haga su primo. No lo verbaliza, pero sus actos son más claros que la ausencia de palabras. Al ver este nuevo gesto de desaire, el colaborador de ‘TardeAR’ vuelve a tomar la palabra. Lo hace para subrayar que “todavía no” se ha producido el encuentro, ni tampoco la conversación pendiente.

“Es verdad que he estado este fin de semana liado y yo no he escrito. A lo mejor ha sido error mío, que tendría que haber escrito yo, pero de momento no me he comunicado con ella”, reconoce José María Almoguera. Se alegra de que su prima diga con tanta firmeza que no tiene problema alguno con él, aunque luego no se materialice en un gesto de proximidad entre ambos, aunque sea por tener seres queridos en común o un mismo puesto de trabajo. A sus compañeros de programa no les convence, no entienden su distancia y que ambos digan no tener problemas, pero que ninguno dé el paso de verse y hablar y solucionar lo que haga falta.