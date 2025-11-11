Andy ajusta cuentas con Lucas tras su pelea y sus ataques: “Es un sinvergüenza”

La separación de Andy y Lucas está siendo traumática. No solo para sus protagonistas, que llevan meses viendo sus nombres en los titulares por cuestiones que poco o nada tienen que ver con su legado musical. Mientras cerraban el tour de conciertos de su gira de fin de carrera y Andy preparaba ya su gran salto en solitario, los medios desgranaban su enemistad. Los amigos han terminado declarándose la guerra y haciendo incómodas declaraciones que han dado mucho juego en los últimos días. También ha dado pie a que se investigue cada detalle de su vida, saliendo a la luz incluso una situación económica delicada.

Esto es lo que ha empujado a Andy a romper su silencio y responder al fin a algunos desafíos propuestos por Lucas. Lo hace sentado frente a Joaquín Prat, escuchando cada dardo envenenado y tratando de salir airoso el día que presenta su primer single en solitario a la audiencia de Telecinco. Confía en que en breve le seguirá los pasos su examigo, pero ya se desliga de él y de su futuro musical. Han terminado tan mal que no parece querer saber demasiado de quien le ha acompañado sobre los escenarios más de dos décadas.

Andy pone en su lugar a Lucas con Joaquín Prat

“Éramos niños, no entendíamos dónde nos estábamos metiendo. Íbamos con la ilusión de hacer música, pero era algo divertido. Con los años aprendimos que hay muchos detrás. Deja de ser divertido cuando surgen problemas o discusiones por lo de siempre”, reconoce Andy en ‘El tiempo justo’. Pese a lo sufrido, dice no arrepentirse de las decisiones del pasado, de haber confiado en Lucas para gestionar el rumbo del grupo, aunque le haya salido cara la apuesta. Ahora es él quien conduce su propia carrera y no pone nada en manos de terceros: “Ahora llevo yo todo y sé lo que cuesta y se gana. Prácticamente acabo de empezar”.

Pero deja mucho atrás. De primeras, una polémica. Su enemistad con Lucas está en boca de todos, especialmente aquel capítulo en el que se asegura que terminaron llegando a las manos: “No nos pegamos, en ningún momento, porque nos separaron, pero si no nos llegan a separar igual nos hubiéramos dado”, confiesa. Desde ese instante no volvieron a dirigirse la palabra. Al menos no en privado, sí delante de su público para no trasmitir el mal rollo a sus fans.

Se comunicaban mediante su mánager, mientras veía que las cuentas no salían y no estaba cobrando lo que le correspondía y lo acordado: “Me fiaba de él, pero por los números no me cuadra. No le debo dinero que yo sepa, ni él a mí. Pero no sospecho nada, solo quiero dejar atrás el nombre de Lucas y centrarme en mi carrera. No pienso ganar dinero a costa de problemas con nadie”, promete. Y es que ha aceptado que la etapa de Andy y Lucas ha terminado y solo quiere mirar al futuro con optimismo: “Yo voy a seguir haciendo música, él que siga diciendo de esto. Yo no voy a entrar en su juego, no me interesa, lo contrario. Sé que ahora por la promoción el morbo es este y me da mucha pena”, sentencia. Se despide cantando su primer tema desde el plató, un éxito con el que pretende llevar su nombre a lo más alto y, sobre todo, dejar el de Lucas atrás.