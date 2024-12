Anne Igartiburu, ignorada por TVE en los especiales navideños

Durante muchos años, Anne Igartiburu fue una pieza básica en la programación navideña de TVE, pero en los últimos tiempos la cadena estatal la ignora y la mantiene apartada de sus especiales, campanadas y galas de estas fiestas.

Las malas lenguas dejan entrever que podría ser por lo que consideran una traición de la presentadora al aceptar ofertas televisivas de Telemadrid y Telecinco, una situación que incomodó a los directivos de Prado del Rey.

La vasca pasa momentos difíciles y se pregunta por qué la arrinconan, lo ve como una especie de desprecio tras su exitosa carrera profesional en el canal.

Era la reina de las Campanadas de Fin de Año, de la gala “Inocente, inocente”, dejó de presentar en solitario “D Corazón” para hacerlo con Jordi González… Hoy, aquel pasado glorioso permanece oculto en el baúl de los recuerdos.

Su única aparición navideña será cantando en el especial "Telepasión", donde compartirá actuaciones con las caras más conocidas de TVE. La migaja del pastel.

Pero ella no demuestra inquietud por su futuro ni ataca a quienes le niegan el pan y la sal, al contrario, defiende a su sustituta en las Campanadas, LalaChus, y le desea lo mejor en la noche última del año.

Además, consciente de la realidad, confiesa que “creo que he cumplido una etapa dorada, bonita, muy chula, con grandes audiencias y compañeros increíbles… No me puedo quejar”. Señorío por encima de todo.