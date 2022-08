Víctor Janeiro, acusado de serle infiel a Beatriz Trapote: las pruebas que lo demuestran

Víctor Janeiro vuelve a la palestra mediática. Después de conocerse su confirmación como concursante del nuevo reality de Telecinco, ‘Pesadilla en el Paraíso’, Irene López ha acudido al programa ‘Ya es verano’ para contar la relación que habría mantenido con el torero durante años. La supuesta amante, sin pelos en la lengua, ha relatado cómo comenzó su tonteo y ha enseñado capturas de pantalla del móvil que podrían confirmar la deslealtad del torero a Beatriz Trapote.

Todo comenzó hace cuatro años. Ambos se seguían por una red social y ella le envío un mensaje. Desde ese momento no han parado de intercambiarse mensajes y tontear. En alguno de ellos, el torero le admitía que “era un vicioso”, refiriéndose a cuando era más joven. El hermano de Jesulín, en alguna que otra ocasión, también le insistió en que le avisase cuando bajase al sur para verse en persona. Sin duda, una información que seguro que no ha caído muy bien en el núcleo familiar y que Beatriz Trapote no habrá digerido nada bien.

Víctor Janeiro FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

La supuesta amante también confirmó que le habló para ofrecerle a un bolo a su mujer. Al principio, la relación de ambos fue meramente amistosa y cordial hasta que comenzó a subirse de tono. “Yo nunca hubiera llamado a televisión para contar esto, pero se filtró, me preguntaron y yo dije que sí porque soy muy sincera”, relataba la mujer en ‘Ya es verano’. “Han pasado más de 3 años de conversaciones. Y a mí no me gustaría que me lo hicieran, pero me da más pena por ella, porque no creo que nadie merezca enterarse de una infidelidad de esta manera”, lamentaba tras contar su testimonio.

“No me sentía especial. No soy la única. Sé que hay más”, afirmaba Irene López sobre más supuestas infidelidades. Tras esto, uno de los colaboradores comentó que le constaba que el torero tenía otra amiga especial en Alicante. Además, la mujer tiene muy claro que, ahora que vuelve Víctor Janeiro a la televisión, es muy probable que salgan más chicas contando que han tenido relación con el hermano de Jesulín. ¿Se pronunciará Víctor Janeiro antes de entrar a la granja?