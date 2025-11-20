Victoria Beckham vuelve a cantar: el inesperado dueto con su hijo Cruz que reaviva la llama Spice

Durante más de una década, Victoria Beckham ha insistido en que su etapa musical forma parte de un pasado glorioso, pero cerrado. Por eso, la sorpresa ha sido mayúscula cuando la diseñadora, icono de estilo y eterna "Posh Spice", reapareció… cantando. Y no de cualquier manera: lo hizo en un dueto improvisado con su hijo menor, Cruz Beckham, que a sus 20 años continúa explorando con solvencia un camino musical propio. El vídeo, publicado en el Instagram del joven, es íntimo, casi doméstico: Victoria, de 51 años, aparece sin artificios, vestida de forma casual, sentada en el sofá de su mansión londinense mientras Cruz la acompaña a la guitarra.

Un instante familiar que, en pocas horas, se convirtió en una explosión de nostalgia pop. "¡Tenéis que formar una banda!", "El dúo que no sabíamos que necesitábamos", "Esto sería un número 1 perfecto para Navidad"… Los fans no tardaron en pedir que madre e hijo graben la canción juntos, como si Victoria nunca hubiera dejado atrás ese magnetismo que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno mundial.

Documental de Netflix

La escena llega, además, en un momento especialmente emotivo para la diseñadora. El mes pasado, Victoria Beckham reapareció junto a Geri Halliwell-Horner, Melanie C y Emma Bunton en el estreno de su documental de Netflix, donde habló por primera vez y sin filtros de su relación con la fama, los trastornos alimentarios y la presión que acompañó su etapa en la banda. Fue una reunión cargada de complicidad y de un cariño que, pese al paso del tiempo, sigue intacto. Emma acudió con su hijo Beau, Mel C con su pareja Chris Dingwall, y Geri junto a Christian Horner y su hijastra Olivia, recordando que, aunque no canten juntas, la hermandad Spice nunca ha desaparecido.

Pero lo que realmente ha hecho temblar los cimientos del fandom es la confesión reciente de Victoria: tras ver la última gira de Oasis, admitió sentirse "tentada" ante la idea de volver a reunirse con sus compañeras. Una frase pequeña, pero con un impacto monumental, sobre todo considerando que la banda no actúa en Estados Unidos desde su gira de 2008.

Ahora, con este vídeo íntimo, cálido y tan inesperado como delicioso, los rumores han vuelto a cobrar fuerza. ¿Será este dueto con Cruz un guiño, un anticipo o simplemente un momento familiar capturado sin más pretensión? En el universo Spice, donde el poder de la nostalgia es una fuerza imparable, cualquier gesto puede ser la chispa definitiva.

Y tal vez -solo tal vez- Victoria Beckham esté lista para conceder al mundo el regreso más deseado del pop británico.