El homenaje de la Casa de Alba a Cayetana Fitz-James Stuart en el 11 aniversario de su muerte

Este miércoles 20 de noviembre se cumplen 11 años del fallecimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, la duquesa de Alba. Desde entonces, su hijo Cayetano ha organizado una misa funeral para honrar su memoria en el día de su muerte en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, lugar en el que se reposan sus cenizas. En este mismo templo, el conde de Salvatierra y Bárbara Mirjan dieron el "sí, quiero" el pasado 4 de octubre.

Tal y como ha publicado "Look" en exclusiva, este año se pospondrá la misa por Cayetana Fitz-James por motivos de salud de su hijo Cayetano. "Tenía una misa programada a las ocho de la tarde hoy y desgraciadamente la he tenido que cancelar porque he tenido una infección en la articulación y estamos intentando resolverla y me han exigido los médicos inmovilización, sino total, lo más total posible. Me querían ingresar, pero estoy en casa con un tratamiento", revela el duque de Arjona al medio citado. Aún así, ha asistido a la Iglesia del Cristo de los Gitanos y ha depositado un ramo de flores a su madre. Está previsto que se realice el próximo mes de diciembre.

El plan de la familia

En esta fecha tan señalada para la Casa de Alba, Alfonso Díez, viudo de la duquesa, ha sido preguntado por cómo recordará a Cayetana este 20 de noviembre. "Yo ya he estado en misa esta mañana. Y no hay funeral en Sevilla pero aquí hay un concierto en el Palacio de Liria solo para la familia", ha revelado ante las cámaras visiblemente emocionado. Díez será uno de los asistentes a la cita privada.

Cayetana de Alba, en su tercera boda, con Alfonso Díez Efe Agencia EFE

Como el viudo de la duquesa ha confesado, se acuerda diariamente de la que fue su esposa durante tres años y no encuentra las palabras para homenajear a Cayetana en en el día en el que se cumplen 11 años de su muerte. "Imagínense", ha expresado conmovido.

2026, el año en el que hubiera cumplido 100 años

Cayetana Fitz- James Stuart cumpliría el próximo 28 de marzo de 2026 cien años. Para conmemorar el centenario de la duquesa, su hijo Cayetano está organizando un homenaje para su madre en Sevilla con diferentes actos junto a sus hermanos. Tal y como avanza "¡Hola!", contará con figuras como Felipe González, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, y otras personalidades como José María Manzanares.

El programa contará con distintas presentaciones que acercarán al gran público a la figura de Cayetana. Entre los actos destacados para el centenario del nacimiento de la duquesa, la exposición "Cayetana. Una vida en Dueñas", que se inaugurará en el Palacio de Dueñas el próximo 4 de marzo del 2026.