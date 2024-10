Joaquín Prat, crítico con Margarita Robles por su apoyo a la Reina Sofía

Las grabaciones de las conversaciones personales entre el Rey Juan Carlos I y Bárbara Rey siguen dando que hablar. Han puesto en el disparadero no solo a sus protagonistas, sino también a sus familiares y allegados, como Sofía Cristo en el caso de la vedette o toda la Familia Real en el caso del ex jefe de Estado.

La Reina Sofía ha tenido que dar la cara esta semana en la que su agenda oficial está repleta de compromisos, empezando por este mismo lunes en los actos organizados por el 19º aniversario de la Unidad Militar de Emergencias. Allí coincidió con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que le dedicó un afectuoso mensaje que muchos han entendido como inapropiado.

“Todas nuestras Fuerzas Armadas nos sentimos orgullosos de usted, de su hijo, del jefe del Estado, el Rey Don Felipe, y también de la Princesa de Asturias, la Princesa Leonor. Muchos siguen y seguirán su ejemplo. Por tanto, hoy, en este momento, nuestro cariño y agradecimiento para usted. Muchas gracias”, dijo la socialista a la Reina Sofía.

Unas declaraciones que colocaron a Su Majestad todavía más en el punto de mira y que han llevado a muchos a cuestionar la necesidad de dirigir el foco hacia ella en un momento especialmente delicado. “Quizá el agradecimiento se lo podía haber ahorrado”, ha comentado el presentador Joaquín Prat en el programa “Vamos a ver”.

La Reina Sofía reaparece en Torrejón de Ardoz luciendo un broche que le regalaron por su boda con Don Juan Carlos GTRES

Para la Reina Sofía no debe ser fácil exponerse públicamente tras la publicación de las grabaciones de su marido y la vedette, pero vuelve a demostrar su férreo compromiso con la Corona y no está faltando a ninguna de sus citas programadas.

Este martes 8 de octubre ha presidido una nueva edición de los Premios Sociales de Fundación MAPFRE, que premian a las personas e instituciones que han realizado actuaciones destacadas en beneficio de la sociedad en los ámbitos científico, cultural y social. Se ha celebrado en el Casino de Madrid y la ha acompañado su hija la Infanta Elena, quizás en una señal de apoyo tras la publicación de las grabaciones en las que no sale muy bien parada de parte del Rey Juan Carlos I.

En uno de los audios se escucha al monarca comentar con Bárbara Rey que su relación con la Reina Sofía está rota y que no hacen vida familiar prácticamente desde el nacimiento del Rey Felipe VI. “Creo que su mentalidad no ha evolucionado. Ella se cree que algún día volverá a ser lo que era antes. El otro día se lo dije: ‘Mira, esto no vuelve’. ¿Por qué fue? Pues, mira, por culpa mía y culpa de ella. Yo creo que en un matrimonio siempre hay de los dos”, expresa don Juan Carlos en las grabaciones publicadas en “Okdiario”.