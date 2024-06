María Galiana: “Desde que acabamos la serie tengo muy poco contacto con Imanol Arias y Ana Duato”

No le pesan los años, dentro de unos meses cumplirá noventa, y sigue subiéndose a los escenarios. María Galiana rompe todos los estereotipos de la abuela Herminia de “Cuéntame cómo pasó” para convertirse en una odiosa y antipática anciana en la obra teatral “La reina de la belleza de Leenane”. “Este personaje es el polo opuesto de Herminia”, asegura la veterana actriz, y añade que “estaba deseando interpretar un drama, necesitaba cambiar de registro, aunque recuerdo con todo cariño a la abuela de la serie”.



Pregunta: ¿Cómo anda de salud?, no aparenta su edad real.



Respuesta: Tengo mis achaques, mis dolores, pero cuando subo al escenario se me pasan todos los males. Además, cuando me miro al espejo no me creo que sea tan mayor, sino más joven de lo que aparece en mi carnet de identidad.

María Galiana La reina de la belleza de Leenane



P: Parece que disfruta haciendo de mala.



R: Es que el papel de la obra me gusta mucho, es muy interesante, de esos que te motivan doblemente. Es un personaje con mucha enjundia.



P: Que martiriza a su hija.



R: Mantienen una relación viciada, basada en mutuos rencores, dolor, resentimiento y una dependencia emocional.



P: Ha sido una transición total, de la dulce Herminia a la malvada Mag Folan.



R: En cierto modo ha supuesto una liberación, pero también un cambio difícil. Estamos hablando de una mujer dramática, profunda, que nos recuerda a los personajes lorquianos de “La casa de Bernarda Alba". Es un reto muy atractivo para mí. Y más con Juan Echanove como director, que ha influido mucho para que yo conecte con el personaje.

P: ¿Sigue el proceso del juicio contra sus amigos, Imanol Arias y Ana Duato?



R: Tuvieron la mala suerte de contratar a unos asesores inadecuados. Se fiaron de un hombre que fue inspector de Hacienda y que, en teoría, se sabía todos los trucos… y mira como han terminado.

Juan Echanove y María Galiana llevan unos meses de giras con este montaje larazon



P: ¿Suelen verse los tres?



R: Desde que acabamos de rodar la serie he tenido muy poco contacto con ellos. Me felicitaron los dos por mi cumpleaños y poco más. Sé que Imanol está trabajando en Argentina y que le va muy bien…



P: A estas alturas de su vida artística, ¿cuál cree que ha sido su papel más difícil?



R: Sin lugar a dudas el de madre de mis hijos en la vida real.



P: Me cuesta creer que se haya definido como una persona demasiado seca.



R: Pues lo soy, seca y con un fuerte carácter. Quizá sea herencia de unos padres y una abuela que no eran cariñosos.