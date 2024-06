María Galiana, tajante, sobre el caso de Imanol Arias y Ana Duato: "Hacienda los saca a relucir porque son famosos"

María Galiana ha visitado este viernes el programa ‘Espejo Público’ para charlar con Susanna Griso. Al finalizar la entrevista, la presentadora de Atresmedia le preguntó sobre el proceso judicial que enfrentan Imanol Arias y Ana Duato con Hacienda, sus antiguos compañeros en ‘Cuéntame’.

Susanna Griso fue directa al grano

"¿Cómo estás viviendo el juicio de Imanol Arias y Ana Duato? ¿Lo estás sufriendo? ¿Te cuesta verles?", le inquirió Griso sin rodeos. La actriz no dudó en responder, lamentando el excesivo foco mediático sobre ellos y defendiendo que fueron víctimas de su asesor fiscal. "No me cuesta verles, pero creo que hay demasiada publicidad, sobre todo en esta época. Todos los años, y mira que son ocho años los que llevan con esta situación, pero siempre que se abre el plazo para pagar a Hacienda sacan a relucir a esta pareja porque son famosos", explicó Galiana.

La actriz añadió que tanto Imanol Arias como Ana Duato tuvieron la mala suerte de confiar en un asesor fiscal que resultó ser un exinspector de Hacienda, quien supuestamente conocía todos los trucos. "Y porque han tenido la mala suerte de dar con esa especie de despacho tremendo de una persona que, por lo visto, había sido inspector de Hacienda y se supone que se sabía los trucos y se fiaron de él. Cosas absolutamente absurdas", comentó, exonerando así a sus compañeros de las responsabilidades.

Su actual relación con sus compañeros

Finalmente, Susanna Griso se interesó por la relación actual de Galiana con ellos. "¿Hablas mucho con ellos?", preguntó. La actriz respondió que actualmente no mantiene mucho contacto. "El año pasado estuvimos todo el verano con un calor espantoso grabando la última temporada de ‘Cuéntame’. Con Ana he tenido contacto no hace mucho porque me felicita para mi cumpleaños. E Imanol, que también me felicitó, me dijo que se iba a Argentina. Pero nada más", aclaró Galiana. María Galiana, con su habitual franqueza, dejó clara su opinión sobre el difícil momento que atraviesan sus compañeros, enfatizando la injusticia de la situación y la desproporcionada atención mediática que reciben.