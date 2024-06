Pipi Estrada revela la verdadera reacción de Terelu Campos al enterarse del embarazo de su hija

Pipi Estrada asistió a la presentación del nuevo libro de Paloma Barrientos y se pronunció sobre el embarazo de Alejandra Rubio. La expareja de Terelu dedicó unas palabras a la futura abuela y a la futura mamá, y además defendió a Gustavo Guillermo: "Es gente leal, honesta, noble, buena. Aquí va por barrios y si me tengo que jugar algo de mi cuerpo, yo me lo juego por Gustavo porque estoy acostumbrado a la tiranía con el débil y al peloteo con el fuerte. Si yo hablara… lo que ha hecho Gustavo ha sido cuidar a María Teresa, serle leal, ser una persona siempre cercana a ella durante 30 años, por lo tanto, yo con Gustavo a muerte", declaró respecto al que fuera la mano de María Teresa Campos.

Cuál fue la reacción de Terelu, según Pipi

El periodista deportivo, agregó que por "amigos en común" que tiene con Terelu se enteró de la reacción de la mayor de las Campos al enterarse del embarazo de su hija y aseguró que fue que "terrible".

"El primer impacto fue 'qué me estás contando'. Hubo tensión porque entre la madre y la hija hay mucha discrepancia y también mucha tensión, quizás porque chocan los caracteres", apuntó, convencido de que al ver "cheques", su ex cambió de opinión. "Lo que antes veías como un problema, ahora como una bendición económica, al final todo es bonito. Dónde ha quedado la dignidad que tanto he escuchado bajo el techo de las Campos", aseveró.

Su opinión sobre el embarazo de Alejandra Rubio

El tertuliano también opinó sobre el embarazo de Alejandra Rubio y afirmó que le pareció una noticia "sorprendente". "Esas cosas pueden ocurrir, pero cuatro meses de embarazo y cinco de relación chirría un poco, pero yo no seré quién cuestione esto ni lo fiscalice", comentó. También apostó por la ironía y mencionó posibles nombres para el bebé: "Si es niño, por ejemplo, le podrían llamar Eurocarlo y si es niña, Mariaexclusiva… yo aporto esto, si lo quieren recoger que lo recojan", apuntó.

Críticas a Alejandra y defensa de ella

Alejandra Rubio ha tenido que enfrentarse a numerosas críticas tras anunciar en la revista '¡Hola!' su embarazo de Carlo Costanzia. Su propia madre, salió en su defensa en '¡De Viernes!' y ahora ha sido la influencer la que se ha pronunciado. Recién llegada de unas vacaciones en Ibiza, Rubio se ha sentado en el plató de 'Así es la vida' y ha confesado que las críticas le afectaron: “Lo he vivido peor de lo que me esperaba. Soy un poco ingenua y pensaba que la gente no tiene tanta maldad. Ha habido comentarios muy fuera de lugar”, detalló.

Por otro lado, desmintió a Pipi y contó que su madre la apoyó desde el primer momento: “Se han inventado muchas cosas. No conocen a mi madre, aunque debo decir que yo también he conocido una parte de mi madre que no conocía. Se lo ha tomado fenomenal, le ha dado normalidad total. Tengo mucha suerte con ella”, declaró.