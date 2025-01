El pasado en la cárcel de Anita Williams, estrella de ‘La isla de las tentaciones’

Anita Williams se ha convertido en la sensación de la octava edición de ‘La isla de las tentaciones’. Siempre hay miembros de una pareja que llama más la atención del público que otro, especialmente por cómo juegan con fuego sin miedo a quemarse. Su proximidad al tentador Manuel le ha colocado como protagonista de todos los debates y también causa un gran pesar a su amado, que no sabe qué hacer para frenar sus impulsos. Pero ella no tiene fama precisamente de contenerse, pues ya estos arranques le han buscado problemas en el pasado. Problemas tan graves como aquel que le llevó a cumplir condena en la cárcel por un delito del que ella misma habló tiempo atrás, pero que acaba de filtrarse ahora para el público en general, tras darse a conocer a España entera.

Su participación en ‘La isla de las tentaciones’ le ha hecho que su pasado más escandaloso salga a flote. Eso del que no debería sentirse especialmente orgullosa, aunque sí lo ponía sin problema sobre la mesa al entrar en otro reality. Participó en el durísimo programa de ‘El Conquistador’, para el que demostró su valía a la hora de afrontar adversidades mediante la grabación de un vídeo. En su presentación, que ahora se ha vuelto viral, desvelaba que había estado entre rejas e incluso contaba el motivo: “Soy Ana Arboledas, pero me conocen como Anita Williams. Soy de Barcelona, tengo 25 años y soy actriz y modelo. Soy una chica guerrera, luchadora, que siempre ha sobrevivido en la vida teniéndolo todo, pero acabé en la cárcel”, decía en 2023.

Una vez puesto las cartas sobre la mesa, Anita Williams reconocía que “robé una camiseta en un establecimiento e hice una trampa. Di una documentación que no era la mía, era de una amiga y, al final, acabé en la cárcel por suplantación de identidad”. Pero ya no es la joven que fue y aprendió que así no llegaría a triunfar como estaba buscando: “Ahora sé que antes de hacer cualquier tontería hay que pensar con la cabeza. ¡Vamos aprendiendo! Aun así, soy una caja de sorpresas, pero ahora estoy menos loca y más sanita. Aunque, cuando me hacen enfadar, tengo la garrita. A malas soy muy mala, la verdad”, advertía a sus contrincantes. Ahora ese mensaje podría infundir miedo en las tentadoras de su novio, pues es de armas tomar. Eso sí, parece que no está muy preocupada en qué sucede en la otra villa, mientras va cruzando puentes con Manuel.