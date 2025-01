Última hora del estado de salud de Alma, la hija de Anabel Pantoja, en directo: parte médico y reacciones

A pesar de los conflictos que han protagonizado en el pasado, Marta Riesco no ha dudado en enviarle públicamente un mensaje de apoyo ante las cámaras a Anabel.

Marta Riesco entierra el hacha de guerra con Anabel Pantoja ante el ingreso de urgencia de su hija Alma Europa Press

"Yo lo he escuchado justo cuando me estaba viniendo para acá. Me he quedado fatal. Independientemente de lo que tengamos ella y yo, creo que esto está por encima de todo y lo que espero es una pronta recuperación del bebé. Me parece una noticia horrible y todo mi amor y todo mi cariño en estos momentos", ha declarado la colaboradora de "Ni que fuéramos Shhh" en su última intervención mediática.