Matthew Caruana Galizia: “Quieren matar a mi madre dos veces”

Matthew Caruana Galizia, ingeniero y periodista de 33 años, lo ha dejado todo (desde su trabajo hasta su residencia) para dedicarse al 100% y desde Malta al asesinato de su madre. El hijo de Daphne Caruana Galizia, la reportera especializada en corrupción política asesinada el 16 de octubre de 2017 con una bomba lapa, asevera que es «aterrador» que muchos de los involucrados en el crimen «están a nuestro alrededor, libremente». Tras la presentación del Informe Anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre libertad de expresión en el mundo, Caruana Galizia atendió a las preguntas de LA RAZÓN.

¿Por qué no dimite de manera inmediata el primer ministro de Malta, el laborista Joseph Muscat?

Creo y sospechamos que él quiere mantenerse en el poder para seguir interfiriendo en la investigación. Ahora, su ex jefe de Gabinete, Keith Schembri, está implicado en el asesinato y Schembri es el mejor amigo del primer ministro. Existe un gran riesgo de que Muscat siga ahí para continuar protegiendo a Schembri. Muscat lleva años protegiéndolo a pesar de todos los artículos sobre su corrupción, las revelaciones de los «Panama Papers» y la montaña de pruebas que confirman que su mejor amigo sí es corrupto. Sin embargo, Muscat lo ha protegido durante todos esos años. Ahora vamos a descubrir cuál era la razón por la que lo hizo.

¿Qué más tiene que pasar para que dimita Joseph Muscat?

Los miembros de su propio partido político (el Partido Laborista) tienen que demandarlo. También sus amigos a lo largo de Europa tienen que pedírselo. Socios como Emmanuel Macron, por ejemplo, que son capaces de ejercer la mayor influencia sobre él, que le exijan que haga lo mejor para su país. Le pueden aconsejar en privado que haga lo correcto.

Ayer, un juez pidió una orden de arresto contra Keith Schembri después de que no fuera a testificar. ¿Son más optimistas de que termine en la cárcel y haya justicia?

La imparcialidad en cualquier país debe estar en contra de la gente que es corrupta y manipuladora. Ellos no respetan las reglas, por lo que normalmente las cosas se ponen a su favor. Incluso cuando parece que van a enfrentarse a la Justicia, hay que seguir presionando y demandar que sean procesados, pues si nos rendimos, en el momento en que nos relajamos, reducimos la presión y vuelve a volar el viento a su favor.

¿Cómo ha sido posible que Schembri haya estado recibiendo información sobre la investigación?

Sí, durante más de dos años. Porque el primer ministro ha permitido que ocurriera. No es normal que durante una investigación de asesinato (aunque fuera el de una periodista) la Policía comparta información con el «premier», porque él no debería interferir en el caso ni tomar decisiones sobre la investigación criminal. La Policía de cualquier país debe tomar decisiones de forma independiente, aunque sean parte del Ejecutivo. Si Muscat interfiere en el proceso judicial, puede tener consecuencias para el futuro juicio, que hasta puede resultar en que los acusados sean puestos en libertad. Pero lo que es peor es que a las reuniones, en las que se daba información que ni nos otorgaban a nosotros, la familia, el «premier» llevaba a su jefe de Gabinete, y él era completamente consciente de que mi madre investigaba a Schembri y que él era sospechoso. La Policía continúo dando información con Schembri presente, en lugar de considerarlo un sospechoso en la investigación criminal. Creo que Muscat lo hizo malintencionadamente, para que Schembri pudiera interferir. Mientras que la Policía creyó ingenuamente en el sistema y cometieron un error enorme al no considerar a Schembri como sospechoso.

Por lo que, ¿el primer ministro está interfiriendo en la investigación?

Sí, fue él quien permitió que Schembri estuviera presente y en consecuencia, fue el «premier» quien posibilitó que Schembri pasara información a Fenech, considerado como cerebro del asesinato de mi madre.

El empresario Yorgen Fenech acusa a Schembri pero, ¿podemos fiarnos del supuesto cerebro del crimen?

No podemos, por supuesto que no. Es un criminal.

¿Por qué comenzaron una campaña contra su madre? Leí que la intimidaban y hasta mataron a sus perros...

Vieron que mi madre era una amenaza para sus actividades ilícitas. También querían ejemplarizar con ella. Me refiero a Muscat y a la gente que le rodea. Pintaron a mi madre como una enemiga y fomentaron que la gente normal la viera como tal. Pero lo que hicieron fue aún peor, emprendieron una campaña electoral en la que prometieron «eliminar a mi madre». Está fue una de las promesas de Muscat para sus electores: eliminar a Daphne Caruana Galizia.

También llama la atención que cada noche el Gobierno destruya y retire las fotografías y velas en honor a la memoria de su madre en La Valeta, ¿qué supone para ustedes después de lo que ya han sufrido?

Se siente como que ellos quieren matarla dos veces. Primero la quisieron matar físicamente, y luego el Gobierno quiere matar toda la memoria de mi madre. Además, el Gobierno quiere seguir tomando el control de todo. Quieren mostrar a la sociedad civil, a Malta, que es el Gobierno, el que dirige las cosas. Si van a hacer avances en la investigación, eso va a ser porque el Gobierno quiere, no por la sociedad.

La postura de la Unión Europea

“Si Malta no fuera parte de la UE, por supuesto que muchas de las campaña que hemos hecho no serían posibles. Estoy agradecido de que Malta sea un miembro de la UE. Al mismo tiempo, hay que reconocer que la membresía de la UE, de alguna manera, nos ha llevado a esto. Pues la UE nos permitió ser parte de la UE sin que nuestras leyes satisfacieran los principios claves que demanda ser parte de la UE. La Comisión Europea no vigiló adecuadamente la situación en Malta y no empujó lo suficiente a Malta a que desarrollara la independencia de sus instituciones, cambiar sus sistemas, asegurar una mejor gobernanza, etc. Hay incontables fallos a nivel comunitario, que nos ha llevado a esta situación. También la UE fue la que nos dio el aprobado a Malta en cuanto al proyecto de la central eléctrica, que básicamente es la causa de la muerte de mi madre. El proyecto fue aprobado por la UE a pesar de las evidencias de corrupción. Es más, el comisario español Miguel Arias Cañete se reunió varias veces con el entonces ministro de Energía Konrad Mizzi y decidió aprobar el proyecto. Si la Comisión hubiera investigado de manera adecuada la forma en la que se manejó este contrato de central eléctrica, probablemente no estaríamos en este punto. Si la UE tuviera los mecanismos para luchar de forma apropiada contra el lavado de dinero transfronterizo, mi madre aún seguiría viva. Tenemos que observar todo esto y buscar qué nuevos mecanismos podemos crear para asegurarnos que no terminamos en esta situación otra vez. Si terminamos otra vez en esta situación, entonces saldremos de aquí sin el asesinato de una periodista”.

De hecho, uested está decepcionado con la Comisión Juncker, ¿espera que la nueva Comisión active el artículo 7 del Tratado de Lisboa?

Hay muchas diferencias entre Juncker y Von der Leyen. Juncker tiene una personalidad muy débil. Él depende de gustar a los jefes de Estado de los miembros de la UE. Considera importante mantener una relación alegre con ellos y para lograrlo, está dispuesto a poner consideraciones clave a un lado. Pienso que por su débil personalidad, fue muy fácil para líderes como Muscat aprovecharse de ello y convencerle de que todo estaba bien y no tenía que hacer nada. Los primeros signos muestran que Von der Leyen es distinta. Su personalidad es diferente y la actitud de su Comisión será distinta. Van a tomar una línea dura que necesita ser tomada, no hay duda. Incluso si no activan el artículo 7, tienen que dejar claro que están preparados para usarlo si Malta no cambia.

Después del 12 de enero, cuando supuestamente dimita el primer ministro Muscat, ¿se fía del próximo “premier” de su sucesor?

No confío nada en ellos. Incluso si ahora están haciendo declaraciones en las que se separan de los corruptos, es imposible para ellos hacerlo, pues ha habido muchas votaciones en el Parlamento, mociones de confianza para expulsar al jefe de Gabinete del primer ministro del Gobierno, votos de confianza para expulsar a Konrad Mizzi cuando era ministro de Energía... Toda esta gente votó para apoyar a los corruptos que mi madre estaba exponiendo que hoy están implicados en su asesinato. Nunca han hecho ninguna declaración diciendo que se habían equivocado. Es más, al contrario, han dado todo tipo de indicaciones de que lo que intentan hacer es mantener a todo el mundo en su cargo para mantener la estabilidad en el partido, taparse lo más posible, asegurarse que nadie está disgustado y que el partido está unido. Pero por supuesto que nuestro país es más importante que su partido, la Justicia es más importante que su partido... Necesitamos gente que esté preparada para poner el interés de la Justicia y el país por encima de su propio partido político. Ninguno de los que quieren remplazar a Muscat son de este tipo de persona. Lo que más les importa es el interés de su partido y esto es erróneo. Es precisamente esto lo que queremos cambiar en Malta. Los partidos no son equipos de fútbol y no se les debe apoyar ciegamente.