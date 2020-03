Trump plantea un rescate de emergencia por valor de 775.000 millones de euros

El presidente Donald Trump quiere que el Gobierno envíe cheques a los estadounidenses en las próximas dos semanas en un esfuerzo por frenar el costo económico de la pandemia de coronavirus, dijo el martes el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

“El presidente me ha dado instrucciones de que debemos hacer esto ahora”, dijo en la sesión informativa de la Casa Blanca. Según informa la agencia AP, no dio más detalles excepto para decir que la cantidad debería ser significativa y que los millonarios estadounidenses no la obtendrían.

La propuesta requiere ahora la aprobación del Congreso.

"Queremos asegurarnos de que los estadounidenses tengan dinero rápidamente en sus bolsillos '', aseveró Mnuchin.

El mercado de valores subió durante la sesión informativa después de una caída salvaje el lunes. La Casa Blanca solicitó el martes al Congreso que apruebe un paquete de rescate de emergencia masivo para ayudar a las empresas, así como a los contribuyentes, a hacer frente a la crisis económica que se combina con la pandemia.

Mnuchin planeó esbozar ese paquete de aproximadamente 850 mil millones de dólares, unos 775.000 millones de euros junto a los republicanos del Senado en un almuerzo privado, con funcionarios con el objetivo de que el Congreso lo apruebe esta misma semana.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, que inauguró la sesión en el Senado el martes por la mañana, prometió una acción rápida.

“El Senado no se suspenderá hasta que hayamos aprobado nuevos pasos significativos y audaces por encima y más allá de lo que la Cámara ha aprobado para ayudar a nuestra nación fuerte y nuestra economía subyacente fuerte a superar esta tormenta”, manifestó McConnell.