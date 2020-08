Ya es oficial, el el candidato demócrata a la presidencia de EE UU, Joe Biden, ha anunciado a su “número dos” y compañera de fórmula presidencial, Kamala Harris. Ayer por la noche, en la madrugada española, tuvo lugar el primer acto entre ambos y sus primeros discursos fueron toda una declaración de intenciones. Analizamos con el experto Justin Whitely Holmes, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Norther Iowa potencial de la candidata demócrata.

¿En qué beneficia a Joe Biden la elección de Kamala Harris?

Creo que Kamala Harris tiene varias cosas a su favor. Ella es una buena activista y polemista, y muy rápida en sus respuestas. Aporta mucha energía a la fórmula. Asimismo, los votantes la ven como alguien que después de 4 u 8 años como vicepresidenta sería una contendiente bastante fuerte en una elección general. También parece ser al menos “aceptable” para la franja más amplia de votantes demócratas. Ella también tiene un trasfondo dual que se adapta al momento. Ha sido defensora de la reforma policial durante mucho tiempo, pero como ex fiscal, parece un poco más moderada a los votantes. Finalmente, la otra ventaja que tiene sobre algunos de los otros nombres que sonaban en la quiniela de las vicepresidentas es que creo que es una de las mejor preparadas para asumir el cargo (de presidente) si fuera necesario.

¿Es normal que dos rivales finalmente vayan juntos en el “ticket”?

Sucede con cierta regularidad que un rival de las primarias es después elegido para el puesto de vicepresidente. Ofrece la ventaja de llegar a los votantes de ese candidato como una especie de rama de olivo. La desventaja es que esta persona como un rival te habrá atacado en el pasado, lo que puede perseguirte después. Seguramente, el ataque de Harris a Biden en uno de los debates de 2019 se vea en los anuncios de autobuses o en las televisiones, como parte de la campaña republicana.

Con la senadora Harris como número dos, ¿el Partido Demócrata y sus votantes se unirán?

Razonablemente. La única debilidad aquí es que Harris no tiene mucho atractivo entre los fanáticos de Bernie Sanders, aunque no estoy seguro de que alguien que no sea Sanders realmente satisfaga a esa facción.

¿Por qué Joe Biden tardó tanto en elegir a su vicepresidenta?

Realmente no fue más tarde que otros años. Normalmente, el anuncio llega justo antes de la Convención. Lo cierto es que Biden no anunció su candidatura hasta abril de 2019. Parece que ha pasado una eternidad, pero en parte creo que es debido a toda la especulación que ha habido las redes sociales.

¿Será la fórmula Biden-Harris efectiva en los estados bisagra?

Es difícil de decir. Creo que, en general, es una opción bastante sólida. La única preocupación es si una mujer birracial distancia a los votantes indecisos en los estados indecisos. Sin embargo, no estoy seguro de que eso importe mucho electoralmente.