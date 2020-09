Lukashenko pone en alerta sus tropas y anuncia el cierre de las fronteras de Bielorrusia con Lituania y Polonia

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, asediado por seis semanas de protestas masivas que exigen su renuncia, anunció el jueves que ha puesto a sus tropas en alerta máxima.

Lukashenko ha anunciado el cierre de las fronteras del país con Lituania y Polonia, al tiempo que ha recalcado que se reforzará la seguridad en la frontera con Ucrania. “Estamos obligados a retirar las tropas de las calles, como ya había dicho, movilizar la mitad del Ejército y cerrar la frontera estatal occidental, en primer lugar con Lituania y Polonia”, ha señalado el mandatario durante un acto en la capital, Minsk.

“Nos vemos obligados a reforzar la frontera estatal, lamentablemente, con nuestra fraterna Ucrania”, ha manifestado, antes de recalcar que las elecciones de agosto, en las que obtuvo un sexto mandato, “son legítimas”, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.

Las palabras de Lukashenko han llegado después de que el Ejército de Ucrania y fuerzas de la OTAN hayan iniciado unas maniobras conjuntas cerca de la frontera con Bielorrusia, tal y como ha anunciado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. “Creo que ‘Tridente Rápido 2020’ ayudará a mejorar las capacidades y será una buena base y servicio para su futuro servicio”, ha dicho el mandatario a los militares presentes en el acto, en el que ha defendido que Kiev “debe lograr cuanto antes la adaptación de las Fuerzas Armadas ucranianas a las estructuras correspondientes de la Alianza”.

En las maniobras, que se extenderán hasta el 25 de septiembre, participarán más de 4.000 soldados, la mayoría de ellos de nacionalidad ucraniana. La OTAN está también llevando a cabo maniobras en Lituania. Bielorrusia está inmerso en una ola de protestas sin precedentes a raíz de los comicios presidenciales del 9 de agosto, en los que, según las autoridades, Lukashenko se impuso con más del 80 por ciento de los votos. La oposición ha cuestionado estos resultados y denuncia fraude electoral.

La frontera con Polonia sigue abierta

De momento, esta mañana, la frontera con Polonia sigue abierta, según los guardias fronterizos polacos. “La frontera está abierta, no vemos interrupciones, no hay tiempos de espera y no tenemos señales de que la frontera se cerrará”, dijo un oficial de la guardia fronteriza polaca que se negó a ser identificado porque no está autorizado para hablar con los medios.