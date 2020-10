Los detalles del caso Breonna Taylor: un exnovio convicto llevó a la policía a entrar en su casa y disparar hasta matar

La Policía ha revelado detalles de la investigación sobre el caso Breonna Taylor, la afroamericana que murió en una redada en su casa. Los archivos policiales publicados el miércoles muestran contactos entre Breonna Taylor y un hombre con quien salió anteriormente y que era sospechoso de tráfico de drogas, pero plantean nuevas preguntas sobre lo que llevó a los investigadores de narcóticos a la redada de su casa que acabó con la muerte de la mujer por una ráfaga de disparos policiales.

El teniente Dale Massey, miembro del equipo SWAT del Departamento de Policía de Louisville que llegó al lugar, describió la ejecución de la orden como un “acto atroz”. Dijo a los investigadores que él y otros miembros de SWAT sintieron que después de ver lo que había ocurrido y de sus interacciones con otro oficial de policía, “sucedió algo realmente malo”.

Los comentarios de Massey se incluyeron en un extenso testimonio y otras pruebas que arrojaron luz sobre la revisión interna de la policía de Louisville sobre la muerte de Taylor. Los manifestantes en Louisville y en otras partes del país han exigido responsabilidad por su asesinato. Los archivos policiales contienen información contradictoria sobre cuándo terminaron los contactos entre Taylor y su ex novio, Jamarcus Glover. En una conversación grabada en la cárcel el día de la muerte de ella, Glover dijo que él y Taylor no habían “estado juntos en más de dos meses”. “Ya no tengo nada que hacer con Bre”, le dijo a una mujer cuyo nombre fue eliminado del informe.

Otra de las pruebas sugiere que Taylor y Glover estaban juntos en el mismo vehículo un mes antes de su muerte el 13 de marzo. El 13 de febrero, una cámara muestra a Glover conduciendo un automóvil registrado a nombre de Taylor. Se detuvo frente a una residencia y entró. Unos minutos más tarde, Taylor salió del lado del pasajero del automóvil, miró a su alrededor durante unos segundos y luego regresó al vehículo. Glover pronto salió de la casa, volvió al coche y se fue. Taylor, una técnica de emergencias médicas de Louisville de 26 años que estudiaba enfermería, recibió varios disparos después de que la policía la despertara por la noche entrando en su casa. La orden fue aprobada como parte de una investigación de narcóticos. No se encontraron drogas en su casa.

El caso ha alimentado protestas en todo el país contra la brutalidad policial y el racismo sistémico. Cuando la policía derribó la puerta, el novio de Taylor, Kenneth Walker, disparó una vez, como una advertencia, pensando que se trataba de intrusos. El abogado de la familia Taylor, Sam Aguiar, asegura que "creemos que el público va a entender aún más por qué estamos tan frustrados con cómo se desarrolló esta investigación y con por qué se decidió que no había responsabilidad penal”.

En cuanto a los relatos de la investigación sobre Taylor y Glover, dijo: "No se ve nada en estos archivos que denote algún tipo de conexión entre ellos dos durante la gran mayoría de febrero y marzo. Así que todavía surge la pregunta, qué les hizo decidir ... ir a esta casa (de Taylor) ". El alcalde de Louisville, Greg Fischer, dijo que era importante dar a conocer los archivos de la investigación policial lo más rápido posible, después de hacer las “redacciones necesarias”. Gran parte de la información de los archivos se incluyó en los registros de los procedimientos del gran jurado publicados la semana pasada, dijo.

“Insto a todos a ser sensibles porque estos archivos contienen información e imágenes que son traumáticas y dolorosas”, dijo Fischer en un comunicado. Los archivos incluían cartas de investigación, transcripciones de entrevistas, videos de cámaras corporales de oficiales, archivos de audio y video de entrevistas, informes de unidades de la escena del crimen y órdenes de registro.

Algunos elementos fueron redactados, difuminados o retirados por razones legales o de privacidad. Las fotos y videos de Taylor estaban “difuminados por respeto”, dijo la policía. Se eliminó el audio de las conversaciones personales que los oficiales mantuvieron mientras las cámaras corporales estaban activadas. Esas conversaciones “no tenían nada que ver con la escena o el caso”, dijo la policía.

Los detalles del caos y la confusión durante la redada que acabó con la muerte de Taylor fueron revelados en 15 horas de grabaciones de audio publicadas recientemente. Contenían testimonios y entrevistas grabadas presentadas el mes pasado al gran jurado de Kentucky que decidió no acusar a ningún oficial de policía de Louisville por el asesinato de Taylor. El nombre de Taylor surgió en un caso de drogas, al menos en parte, porque había pagado una fianza varias veces desde 2017 hasta enero de 2020 para Glover y otro acusado, Darreal Forest, en cantidades que llegaron a los 5,000 dólares, según los archivos policiales publicados el miércoles. El oficial Brett Hankison, quien fue despedido, fue el único oficial acusado por el gran jurado, que lo acusó de poner en peligro sin sentido por disparar en un domicilio con gente dentro. Él se ha declarado no culpable.

El miércoles por la noche, el asesinato de Taylor fue objeto de debate entre el vicepresidente, Mike Pence, y la demócrata Kamala Harris. Harris condenó el asesinato de Taylor, y también el de George Floyd en Minnesota, y habló sobre las protestas contra la injusticia racial, que Trump ha descrito como “disturbios”. “Nunca vamos a tolerar la violencia, pero siempre debemos luchar por los valores que apreciamos”, dijo Harris en el debate televisado a nivel nacional. Dijo que no creía que se hiciera justicia en el caso Taylor.

Pence, por su parte, aseguró que se le parte el corazón por la familia de Taylor, pero que confía en el sistema judicial de Estados Unidos. Dijo que era “notable” que Harris, como ex fiscal general y fiscal, cuestionara la decisión del gran jurado de no acusar a un oficial de ese asesinato. Pence también dijo que no había excusa para lo que le sucedió a Floyd, un hombre negro esposado que murió después de que un oficial de policía blanco presionara su rodilla contra el cuello de Floyd durante varios minutos. Pero agregó que no había excusa para los disturbios y saqueos que siguieron a la muerte de Floyd.